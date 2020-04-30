ABD, Kovid-19'u iyileştiren Remdesivir ilacını onaylıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında çok fazla can kaybı veren ABD, salgına yakalanan hastalarda tedavi etmek amaçlı test edilen deneysel bir antiviral ilaç olan remdesivir'in acil kullanım yetkisini onaylamayı ve bunu da yakın zamanda duyurmayı planlıyor.

ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Ebola tedavisinde kullanılan 'remdevisir' isimli ilacın koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmaya başladıktan sonra olumlu sonuçlar aldıklarını ve hastalarını hızlı bir şekilde iyileşme gösterdiklerini gördüklerini duyurdu.

New York Times, FDA'dan üst düzey bir yönetim yetkilisine dayandırılarak yayınladığı bir haberde ise, Kovid-19 hastalarını tedavi etmek için test edilen deneysel bir antiviral ilaç olan remdesivir için acil kullanım yetkisini çarşamba günü erken saatlerde duyuracağını bildirdi.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi Fauci, düzenlenen basın toplantısında yapılan test çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken yapılan uluslarası araştırmalara göre Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı anti-viral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini belirterek “Yüzde 31'lik bir rakam, bitirici yüzde 100'lük bir sonuca göre çok yüksek sayılmasa da ilacın bu virüsü engellediğine dair oldukça önemli deliller taşımaktadır. Bu ilaç Ccvid-19 virüsünü tedavi etme kabiliyetine ulaşmamızın kapılarını aralıyor" diye konuştu.

Fauci, konuşmasında ayrıca Remdesivir'in Kovid-19 bağlantılı ölüm oranlarına yaptığı etkinin daha fazla analiz edilmesi gerektiğini sölerine ekledi.

İlaç şirketinden yapılan son açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 değer kazanırken haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme yarattığı görüldü.