ABD nüfusunun yüzde 60'ı grip aşısı olmak istiyor

ABD'de yapılan aşı anketine göre nüfusun yüzde 60'ı grip aşısı olmak istiyor. Grip aşısıyla asıl amacın koronavirüs hastalarının mevsimsel grip hastalarından ayırt edilmesi olduğu belirtiliyor.

ABD nüfusunun yüzde 60'ı grip aşısı olmak istiyor
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ABD, coronavirüse karşı ikinci dalga hazırlıklarına başladı. 1 milyon 750 bin vaka ve 100 binden daha fazla ölümle sarsılan ABD, eczane zinciri sonbahar başladığında ikinci bir koronavirüs enfeksiyonuna denk gelebilecek yeni grip vakalarını önleyebilmek için grip aşısı hazırlığı yapıyor.

Söz konusu açıklamalar ABD’li vatandaşların yarısından çoğunun grip aşısı olmak istediğine dair bir anket sonucunu müteakip yapıldı. Bospar firmasının yapmış olduğu bir diğer ankete göreyse, ABD’li vatandaşların üçte birinin coronavirüs aşısına karşı olduğu belirtiliyor.

Ankete katılanların yüzde 60’ı aşıya ‘’Evet’’ dedi.

13-19 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlarla yapılan ankete göre ABD’li yetişkinlerden yüzde 60’ı sonbaharda grip aşısı olmak istediği yanıtını verdi. Grip aşısı koronavirüse karşı koruma sağlamazken, sağlık uzmanları mevsimsel grip rahatsızlığı ile koronavirüsün semptom benzerliği taşıdığından hastalıkların ayırt edilebilmesinin sağlanması amaçlanıyor. 

kaynak : haberport.com

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 15:42

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