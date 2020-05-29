ABD nüfusunun yüzde 60'ı grip aşısı olmak istiyor

ABD, coronavirüse karşı ikinci dalga hazırlıklarına başladı. 1 milyon 750 bin vaka ve 100 binden daha fazla ölümle sarsılan ABD, eczane zinciri sonbahar başladığında ikinci bir koronavirüs enfeksiyonuna denk gelebilecek yeni grip vakalarını önleyebilmek için grip aşısı hazırlığı yapıyor.
Ankete katılanların yüzde 60’ı aşıya ‘’Evet’’ dedi.
13-19 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlarla yapılan ankete göre ABD’li yetişkinlerden yüzde 60’ı sonbaharda grip aşısı olmak istediği yanıtını verdi. Grip aşısı koronavirüse karşı koruma sağlamazken, sağlık uzmanları mevsimsel grip rahatsızlığı ile koronavirüsün semptom benzerliği taşıdığından hastalıkların ayırt edilebilmesinin sağlanması amaçlanıyor.
kaynak : haberport.comGüncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 15:42