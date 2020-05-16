ABD'de kalan Türk vatandaşları için yeniden özel sefer!

Türkiye Covid-19 nedeni ile yurtdışında kalan vatandaşlarını getirmeye devam ediyor. Türk Hava Yollarından açıklanan son bilgilere göre ABD’de bulunan vatandaşları getirmek için tekrar seferler düzenlenecek.

Düzenlenecek uçuşların New York, Chicago, Houston ve Miami’ye olacağı açıklandı. Türkiye Washington büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre özel seferler ilk gün New York ve Chicago, ikinci gün ise Houston’dan ve son sefer ise 17 Mayıs’ta Miami’den yapılacak denildi.

Yapılan bir diğer açıklamada ise Covid-19 olduğu kesinleşen yolcuların uçağa alınmayacağı belirtildi. Söz konusu Türk vatandaşlar ülkeye giriş yaptıktan sonra 14 gün karantinada tutulacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 21:54