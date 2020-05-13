ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre D vitamini eksikliği koronavirüs ölüm riskini arttırıyor

Korona virüs kapsamında birçok ülkede araştırmalar devam ediyor. Son olarak ABD’nin Northwesten Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar sonucu dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Üniversite araştırmacıları Avrupa’da virüsün en çok görüldüğü İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde D vitamini seviyesinin diğer ülkelerden daha az olduğu ortaya çıktı.

“Şimdilik ek tedavi olarak kullanılabilir”

Raporu hazırlayan ekibin başkanı Vadim Backman analizlerini açıkladı. Backman, D vitamini yeterli olanların virüse yakalanmayı önlemese de, ölüm oranını azalttığını ifade etti.

Backman, D vitamini eksikliği olan yaşlılar ile Afro Amerikaların vitamin eksikliğini gidererek ölüm riskinin azaltılması için yöntemin ek tedavi olarak kullanılabileceğini söyledi.

Ancak söz konusu raporda insanların virüse karşı korunması için D vitamini takviyesi almalarını sağlamak için henüz erken olduğu da belirtildi. Ek tedavinin raporun nihai sonucu elde edildikten sonra yapılmasının en doğru yöntem olacağı söyleniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 15:55