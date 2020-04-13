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ABD'deki Türk Doktordan umutlandıran haber! Koronavirüsü durduran ilaç bulundu

Korona virüs salgını ile ilgili gelişmeler devam ediyor. ABD'deki Türk Doktordan umutlandıran haber! Prof. Dr. Derya Unutmaz potansiyel ilacın bulunduğunu açıkladı. Koronavirüsü durduran ilaç bulundu açıklaması insanları umutlandırdı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 19:32
ABD'deki Türk Doktordan umutlandıran haber! Koronavirüsü durduran ilaç bulundu

Koronavirüs İle İlgili Önemli Bir Gelişme Yaşandı

ABD’de yer alan Jackson Labaratuvarında Ümmünoloji uzmanı olan Türk Prof. Dr. Derya Unutmaz önemli açıklamalarda bulundu. Korona virüs ile ilgili önemli gelişmelerin yaşandığını söyleyen doktor, sosyal medya hesabında detaylı şekilde gelişmeleri anlattı.

Prof. Dr. Derya Unutmaz, virüsün yapısının anlaşılması konusunda ve yeni ilaçların geliştirilmesi konusunda önemli gelişmelerin yaşandığını, virüsü durduran potansiyel ilaçların bulunmaya başladığı müjdesini verdi.

‘’Virüsün yapısını anlamakta ve yeni ilaçların geliştirilmesi yönünde çok önemli ilerlemelere devam ediliyor. ‘’ diyen Prof. Dr. Derya Unutmaz, en iyi bilim dergilerinde Nature’da çıkan bir yayında, virüsün yapısının çözüldüğü ve durdurmak için potansiyel ilaçların bulunduğunu açıkladı. Bu durumun çok iyi bir haber olduğunu ancak bu potansiyel ilaçların insanlar üzerinde denenmesi gerektiğini bu nedenle yine zaman alacağını belirtti. Hala aylar olduğunu belirten Prof. Dr. Derya Unutmaz, ‘’Ama kesin tedavilerin geliştirilmesi konusundaki ümitlerimiz gittikçe artıyor.’’dedi.

İşte Prof. Dr. Derya Unutmaz'ın sosyal medya paylaşımı:

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Son Güncelleme: 13.04.2020 19:32
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