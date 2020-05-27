Ağız gargarası koronavirüsün etkinliğini azalttığı kanıtlandı

İngiltere Cardiff Üniversitesi'nde görevli bilim insanları koronavirüs salgınından korunma yolları ile ilgili yaptıkları çalışmalarda ağız gargarasının insan hücrelerini enfekte etmeden önce koronavirüsü etkisiz hale getirdiğin, kanıtladılar. Uzmanların virüsten korunma yolları olarak belirttikleri el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra ağız gargarasının da Kovid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini ortaya çıkardılar.

Söz konusu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmeler yapan, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden KBB Kliniği İdari Sorumlusu Op. Dr. Murat Açıkalın, "Gargaralar ve ağız yıkama solüsyonları, KBB hekimi olarak bizlerin hasta koruma ve tedavisinde çok sık kullandığımız, içeriğinde Klorheksidin, benzidamin, povidin iyot, hidrojen peroksit, setilpiridinyum gibi ana maddeler ve bu ana maddelerin etkinliğini arttıran yardımcı maddelerden oluşturulmuş ilaçlardır. Bademcik iltihaplarında, farenjit-boğaz iltihaplarında, ağız kokusunda, diş eti rahatsızlıklarında, aft vb. birçok hastalığın gerek önlenmesinde gerekse tedavisinde gargaraları kullanmaktayız. Hali hazırda yapılan çalışmalarda gargaraların zarflı virüslerin etkinliğini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hastalarımızdan da bu etkinliğe dayanarak tedavi ettiğimiz hastalar olmaktadır. Ancak corona virüs ile ilgili direkt bir veri elimizde şu an için mevcut değil. Koronavirüsü öldürüyor gibi iddialı bir cümle yerine, diğer zarflı virüslerde yaptığı gibi virüsün dışındaki lipit tabakayı tahrip ederek virüsün etkinliğini azalttığını düşünmekteyiz." diye konuştu.

Dünya genelinde ve Türkiye'de gargaraların Koronavirüs üzerine etkilerinin araştırılması henüz çok yeni bir konu olduğunu belirten Op. Dr. Murat Açıkalın, bu tarz çalışmaların sınırlı ve çok az sayıda olup devam ettiğini kaydederek, "Biz çalışmamıza klorheksidin ve benzidamin HCL formülasyonunu aldık. Bunun sebebi, gerek ülkemizde gerekse dünyada yaygın bir kullanıma sahiptir ve daha güvenilirdir. Sosyal güvenlik kurumları tarafından da geri ödemede olduğu için bu anlamda hastaya ek bir maddi külfet oluşturmamaktadır." dedi.

AĞIZ GARGARASI KULLANIMI!

Diğer ilaçlar gibi ağız gargaraların da ilaç olduğunu unutmadan, hekim tavsiyesiyle ilaca başlamanızda ve hekiminizin tavsiye ettiği sürelerde kullanmanız en sağlıklı yol olacağını söyleyen Op. Dr. Murat Açıkalın, açıklamasında "Gargara kullanımı kolaydır. 2-3 saat arayla 15 ml. -kabaca 1 yemek kaşığı gargara solüsyonu ağız içinde yaklaşık 30 saniye çalkalanır ve tükürülür. Genelde 2 haftalık kullanım periyotlarından sonra -eğer uzun süre kullanmak gerekiyorsa 3-5 gün kullanmamakta fayda vardır geri dönüşümlü tat hissinde ve diş-dişetlerinde renk değişimi yapabilir. Bir de hamilelerde, emziren annelerde ve 12 yaş altı çocuklarda kullanımının uygun olmayacağını belirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.

