Aile hekimlikleri merkezlerine yeni kurallar getirildi

Yeni tip koronavirüsü salgını, insanların normal yaşantılarını baştan sona yeni kurallar çeröevesinde yeniden düzenledi. Restoranlar, kafeler, tatil beldeleri, toplu taşıma araçları ve ulaşımda belirlenen yeni kurallara pandemide hastaneler kadar risk grubu altında olan aile sağlığı merkezlerinde de yeni kurallar uygulanmaya başlanacak.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı ve Aile Hekimi Dr. Gürsel Özer, koronavirüs salgınında normalleşme süreci içerisinde aile sağlığı merkezlerine yeni kurallar belirlediklerini söyleyerek bundan sonraki süreç hakkında yeni bilgiler paylaştı. Aile Hekimliklerinin bundan sonra eskiye dönemeyeceğini belirten Dr. Özer, arık bu şekilde devam etme zorunluğu olduğu ve salgının başında alınan katı kurallara devam edeceğini söyledi.

Merkezlerde alınan yeni kurallar hakkında da bilgiler veren Dr. Gürsel Özer, "Hasta kabullerine başlandı ama kayıtlı tüm hastalarımızın iyiliği için yığılma olmaması açısından artık randevusuz hastalar kabul edilmeyecek; bekleme salonlarındaki o kalabalık ortamlara izin verilmeyecek. Bizler aile sağlığı merkezlerimize bir triyaj sistemi başlattık. Kapıda bir hemşire arkadaşımız her gelen hastanın ateşini ölçüyor. Şikayetini soruyor ve ona göre hekimine yönlendiriyor. Ateşi olan ya da enfeksiyon şüphesi taşıyan hastalarımız kesinlikle diğerleriyle temas ettirilmeden ayrı bir odada muayene edilecekler ve oralar da sürekli dezenfekte edilecek" diye konuştu.

Bilim Kurlunun önerisiyle uygulanan sosyal mesafe kuralının yaşam süresi boyunca sürekli hale gelmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Özer, söz konusu uygulama için her aile sağlığı merkezinde işaretlemeler yapıldığını, hastaların hem başvuru masası hem de muayene gerekmiyorsa sadece ilaç yazdırmaya geldiyse, hekimle görüşmesi sırasında en az bir metre mesafeden görüşme yapabileceği şekilde düzenlendiğini söyledi. Aile hekimin, tedavisini yaptığı hasta ile görüşmesi bitmeden içeri başka birini almayacağını söyleyen Özer, bu şekilde zaten sosyal mesafe de kendiliğinden oluşacağını ifade etti.

"AŞI VE BEBEK ODALARI"

Bebeklerin rutin aşıların Kovid-19'dan korunmak kadar önemli olduğunu vurgulayan Dr. Gürsel Özer, ailelerin bu konuda endişe etmemeleri gerektiğini ve aşı sırasında da bebekler için tüm önlemlerin alındığını belirterek konuşmasında "Aşı konusunda herhangi bir aksama yaşamamak için kesinlikle randevulu çalışıyoruz. İçeriye tek bebek alınıyor. İlgili hemşire tarafından aşısı yapılıyor ve her bebek çıkışında oda, hemşirenin bizzat kendisi tarafından sterilize ediliyor. İlk dönemde aileler çok çekindiği için aşı randevularını erteleme eğilimi gösteriyorlardı. Ancak bu önlemler anlatıldı ve gelip görenler de birbirlerine anlattı. Bu açıdan aşılamada çok büyük aksaklık yaşamadan bu dönemi atlattık." ifadelerini kullandı.