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Akciğeri güçlendiren besinler nelerdir? Hangi besinler akciğer enfeksiyonunu engeller?

Koronavirüsüne karşı en savunmasız organlarımızdan biri olan akciğerleri korumak ve güçlendirmek isteyenler 'akciğeri nasıl güçlendirebiliriz?' sorusuna yanıt arıyorlar. Vitamin ve minerallerin özellikle bu günlerde düzenli olarak alınmasına dikkat çeken uzmanlar ise koronavirüs salgınına karşı akciğerleri korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirterek haftada iki kez balık ve sık sık kefir tüketilmesini öneriyor.

29 Nisan 2020 Çarşamba 00:26
Akciğeri güçlendiren besinler nelerdir? Hangi besinler akciğer enfeksiyonunu engeller?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küğresel sağlık sorunu olarak ilan edilen ve Türkiye’de de yayılmakta olan koronavirüs salgını tehlikesi nedeniyle vatandaşların bağışıklık sistemini güçlü tutmaları büyük önem taşıyor. Virüse karşı en savunmasız organlarımızdan olan akciğer sağlığına ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemine dikkat uzmanlar besin tüketimine oldukça fazla dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Konuyla ilgili yönelik önemli tavsiyelerde bulunuyorlar.  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Demirci ise konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Koronavirüs ile mücadele içerisinde olduğumuz şu günlerde akciğer sağlığına önem vermemiz gerektiğini söyleyen Dr. Demirci, "Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdaları tüketmek aynı zamanda akciğer sağlığına da olumlu etkiler yapacaktır. Akciğeri sağlıklı tutmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için protein, antioksidan vitamin ve minerallerin tüketimi çok önemli" diye konuştu.

"Omega-3 tüketiminizi artırın"

Antikorların, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir görevi olduğunu ve proteinin antikorların yapımı için gerekli olduğunu söyleyen Dr. Demirci, konuşmasında "Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt ve ürünleri, kuru baklagiller protein kaynakları arasında yer alıyor. Protein ihtiyacı cinsiyet, yaş, boy, kilo gibi durumlara göre değişmektedir. Ancak genel olarak söylenecek olursa nohut, fasulye türleri, kırmızı ve yeşil mercimek gibi kuru baklagiller her gün tüketilebilir. Hem protein hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan omega-3 açısından haftada iki defa balık tüketimi önerilmektedir." ifadelerini kullandı.

"A, E ve C vitamini; çinko ve selenyum mutlaka listenizde olmalı;"

Antioksidan vitamin ve minerallerin faydaları hakkında önemli bilgiler paylaşan Dr. Demirci, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Özellikle A, E ve C vitaminleri ve çinko, selenyum gibi mineraller bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücudu arındırıcı özelliklere sahiptir. A vitamini, solunum sistemini enfeksiyonlardan korur. En çok karaciğer, yumurta, süt ve ürünleri gibi hayvansal gıdalarda ve havuç, pazı, ıspanak, kayısı, bal kabağı gibi sebzelerde bulunuyor.

E vitamini, bilinen en iyi antioksidan vitaminlerdendir. En iyi kaynakları arasında fındık, ceviz gibi yemişler ve yağları, zeytinyağı gibi bitkisel yağlar, tam tahıllar gelmektedir. C vitamini, en iyi antioksidanlardandır. En iyi kaynakları arasında kırmızı biber, maydanoz, brokoli, çilek, portakal, kivi gibi sebze ve meyveler geliyor.

Çinko, bağışıklık sistemini çok yönlü olarak etkiler. Eksikliği pek çok solunum sistemi enfeksiyonu de olmak üzere pek çok enfeksiyonun gelişmesinde risk oluşturmaktadır. En iyi kaynakları arasında et, deniz ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar gelmektedir."

Genellikle insanalrın susadıklarında asitli ve şekerli içecekler tükettiğine dikkat çeken Dr. Demirci, "Bunlar vücudun arınmasını engellemektedir. Bu nedenle öncelikli olarak su tüketimi önerilmektedir. Aynı zamanda hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de yenilenmeyi sağlamak amacıyla probiyotik özellikli kefir tüketimi önem taşımaktadır. Sarımsak, keten tohumu, zencefil ve tere tüketimi sıkça önerilmektedir." diye konuştu.

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Bağışıklık SistemiKoronavirüsAkciğerGüçlendiren BesinlerBalık Tüketimi
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