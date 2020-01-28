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Almanya'da koronavirüs alarmı! Virüs tespiti yapılan kişi karantinaya alındı

Çin'de yayılan koronavirüsü Almanya'da da görüldü. Starnberg bölgesindeki 1 kişide görülen virüs nedeniyle hasta karantinaya alındı.

28 Ocak 2020 Salı 10:44
Almanya'da koronavirüs alarmı! Virüs tespiti yapılan kişi karantinaya alındı

Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü, Almanya'da yaşayan bir kişide de görüldü. Starnberg bölgesinde yaşayan ve virüsü taşıdığı anlaşılan kişi karantinaya alınırken  Bavyera eyaleti Sağlık Bakanlığın konuyla ilgili bir çaıklama yaparak enfeksiyon çalışma grubunun oluştırılduğunu bildirdi.

Eyalete bağlı Sağlık ve Gıda Dairesi tarafından oluşturulan 'enfeksiyon çalışma grubu'nda hastaneye yatırılan kişinin tedavisinin yapıldığı ve karantinaya alınarak durumunun izlendiği öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin'de son verilere göre 106 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bin 515 kişi de virüsten etkilendiği duyurulmuştu.

Almanya'da virüsten etkilenen hastanın yakın temas halindeki kişiler ise yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldığı ve olası belirtiler ile birlikte hijyen önlemleri aktarıldığı belirtilen açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olarak görüldüğü de kaydedildi.

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AlmanyaKoronavirüsüKoronavirüs Belirtileri
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