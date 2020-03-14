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Almanya'da koronavirüs tedavisinde bulunan Türk hemşireden önemli uyarı!

Almanya’da bir hastanede görev alan ve orada koronavirüsü hastalarının tedavisi ile ilgilenen Türk hemşire Canan Emcan,'dan Türk vatandaşlarına yönelik önemli uyarılarda bulundu. Emcan, özellikle 60 yaş üzeri vatandaşları, bağışıklık sistemlerini yüksek tutmalarını istedi.

14 Mart 2020 Cumartesi 15:14
Almanya'da koronavirüs tedavisinde bulunan Türk hemşireden önemli uyarı!

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu koronavirüsü salgınında etkilenen Almanya’dan bir Türk hemşireden önemli uyarılar geldi. Duisburg Essen Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nün yöneticilik yapan ve aslen Balıkesirli hemşire Canan Emcan, 60 yaş üstü hastaların koronovirüs salgınına karşı daha fazla dikkatli olmaları ve bağışıklık sistemlerini çok güçlü tutmalarını istedii.

Görev aldığı Üniversitenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde şuan yatmakta olan 3 koronavirüs hastasının tedavisinde bizzat bulunduğunu Emcan, izole edilmiş odalarda, dönüşümlü olarak 25 sağlık personeli eşliğinde tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Hükümet ve Bakanlık talimatlarıyla koronavirüse karşı sıkı bir eğitim programı aldıklarını kaydeden hemşire Canan Emcan konuşmasına şöyle devam etti:

"25 kişi, üç vardiya olarak görev yapıyoruz. Hastalarımızın başındayız. Almanya’da iki binden fazla insanda koronavirüs vakasına rastlandı. Halle kenti tüm yuva ve okulların iki haftalığına tatil edildiğini duyurdu. Rostock kentinde binden fazla okul 23 Mart'a kadar eğitime ara verdi.

Almanya’da koronavirüsten 60 yaş üstü 3 kişi yaşamını kaybetmişti. Son olarak ise Baden Württemberg Eyaleti'nde 67, Bavyera'da ise 80 yaşındaki kişiler yaşamını yitirdi. Vücut dirençleri düşük olduğu için 60 yaş üstü kişilerin daha dikkatli olmaları gerekmekte.

Bağışıklık sistemlerini yüksek tutacak gıdalar almaları ve açıklanan önlemler ile ilgili kurallara daha dikkatli olmalarını uyarıyorum."

Koronovirüs salgının neden olduğu ölümlerin kendi ailelerini de tedirgin ettiğini söyleyen Canan hemşire, “Tedavi yürütülürken son derece dikkatli davranıyoruz. Özel önlemler aldığımız için korkmuyoruz, bu bizim işimiz. Bu işi uzman olan birileri yapacak, biz de mesleğimizin uzmanıyız. Zaten enfeksiyon bölümünde çalışıyoruz. Tecrübeli bir ekibiz. Bizlerin de aileleri tedirgin ama işimiz bu. Benim mutluluğum, hastalarımızın iyileşmesi, sağlığına dönmesi.” ifadelerini kullandı.

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AlmanyaKoronavirüsüTürk HemşireCanan Emcan
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