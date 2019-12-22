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Alzheimer hastalığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?

Yaşla birlikte görülen unutkanlıkların ileri safhada ilerlemesiyle ortaya çıkan Alzheimer hastalığı nasıl anlaşılır? Alzheimer hastalığının belirtileri nelerdir?

22 Aralık 2019 Pazar 15:20
Alzheimer hastalığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?

Dünya'da ve Türkiye'de görülme oranının gittikçe arttığı Alzheimer hastalığına yaş ilerlemesiyle birlikte meydana gelen unutkalıkların yanı sıra yoğun çalışma hayatı, stres gibi etkenlerde etkili olabiliyor.

Uykusuzluk ve yorgunluk çekenlerinde unutkanlıklarının artmasının bu hastalığa yakalanmış olduğu gerçeğini göstermediğini belirten uzmanlar Alzheimer hastalığının 10 farklı belirtisi olduğunu söylüyorlar.

Günlük hayatta randevular, arkadaş isimleri, çantanın konulduğu yer, ocağın altını kapatmak gibi basit unutkanlıkların aslında ciddiye alınması gerektiğini belirten uzmanlar toplumumuzda genellikle ‘bunama’ olarak adlandırılan ve yaş ilerledikçe doğal kabul edilen bu durumu aslında tıpkı yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da mide ülseri gibi ciddiye almak gerektiğini belirtiyorlar.

Alzheimer ilerleyici ve geri dönüşsüz bir özelliğe sahip olduğunu ve öncelikle sinsi başlayan basit unutkanlıkların ardından zaman geçtikçe günlük işleri yapmayı engelleyecek düzeye ulaştığı vurgulayan uzmanlar en temel 10 belirtisini şöyle sıralıyorlar:

- Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık

- Günlük işleri yerine getirmekte güçlük çekme

- Kelime bulmakta güçlük çekme

-  Tarihleri unutma veya bildiği yolları bulamama

-  Karar vermekte güçlük çekme

-  Pratik düşünme becerisinin azalması

-  Sık kullanılan eşyaları yanlış yere koyma

-  Ruh hali veya davranışlarda değişiklik

-  Kişilik değişiklikleri

-  Sorumluluktan kaçınma

Son Güncelleme: 22.12.2019 15:20
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