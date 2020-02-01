Anne Sütünü artıran meyve, sebze, yeşillik ve yiecekler

Anne adayı veya yeni anne olan kadınlar, bebeğine daha iyi süt verebilmek için anne sütünü artıran besinleri araştırmaktadır. Çoğu anne, anneliğinin ilk zamanlarında acaba sütün yeterli mi diye düşünmektedir. Sütün bebeğine yeterli olup olmadığı konusunda endişeye düşenler, anne sütünü artırıcı ürünleri araştırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre anne sütü, yoğun stresten, yanlış emzirme pozisyonundan veya yetersiz beslenmeden dolayı zamanla azalabilmektedir.
Anne sütü, doğru beslenme şekilleri ile artabilmektedir. Aynı zamanda besinlerin yanında sakin olmak, huzurlu olmak, iyi dinlenmek ve uykunun iyi alınması da önemli etkenlerdir.
Anne Sütünü Artıran Şeyler Nelerdir?
Anneler, bebeklerinin daha iyi beslenmesi için çaba göstermektedir. Anne, sütü bazı sebeplerden ötürü azalmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, sıvı tüketimi, proteince zengin beslenmek, yeterince uyumak anne sütünün miktarına ve değerine olumlu etki etmektedir.
Anne Sütünü Artıran Meyveler
Bazı meyveler içerdikleri vitaminlerle anne sütünü artırmaktadır.
- Armut
- Hurma
- Ayva
- İncir
- Kuru meyveler
- Taze beyaz üzüm
- Dut
Anne Sütünü Artıran Sebze ve Yeşillikler
- Havuç
- Yeşil yapraklı sebzeler
- Çemen otu
- Rezene
- Isırgan
- Dereotu
- Karalahana
- Ispanak
Anne Sütünü Artıran Baklagiller
- Nohut
- Barbunya
- Mercimek
- Fasulye
Anne Sütünü Artıran Kuruyemişler
- Ceviz
- Fındık
- Badem
Anne Sütünü Artıran Diğer Besinler
- Fazla sıvı tüketimi
- Sarımsak
- Yulaf
- Sütlü tatlılar
- Tahin
- Balık
- Balık yağı
- Kimyon
Anne Sütünü Artıran Çaylar
1. Rezene
Rezene çayı, anne sütünü arttırmak için en çok tüketilen çayların başında gelmektedir. Rezene çayı, östrojen hormonunu uyarır. Bu da vücuttaki süt üretiminin artmasını sağlar.
2.Papatya Çayı
Papatya çayı da aynı şekilde anne sütünü artırmaktadır.
3. Emziren anneler için özel üretim çaylar
Emziren Anne Nasıl Beslenmelidir?
Hoşaf, ayran, şerbet gibi sıvılar süt artırmada olumlu etki yaratır. Et, balık gibi proteince zengin besinleri tercih edin. Kahve, çay, sigara gibi ürünlerden en azından bir süre için uzak durmaya çalışın. Uykusuz iyi almaya çalışın. Gün içinde ılık duş alın. Ilık suyun rahatlatıcı etkisi, sütün çoğalmasına olumlu etki edecektir. Fırsat bulabilirseniz kısa yürüyüşlere çıkın. Yürümek, kan dolaşımını hızlandıracak, metabolizmaya olumlu etki edecek ve stresten uzaklaşmanıza yardım edecektir.
Ayrıca göğüs pombası kullanmak sütü artırmak için önemlidir. Süt miktarınızı arttırmak ve bebeğin yanında olamadığınız zamanlarda göğüs pompası ile sütünüzü sağmanız önerilmektedir.
Emzirme döneminde alınması gereken bazı besinler:
Süt – yoğurt / 2-3 su bardağı ( 400-600 ml.)
Peynir / 2 kibrit kutusu ( 60 gr )
Et, tavuk, balık / 3-4 porsiyon
Yumurta, kuru baklagiller / 1 porsiyon
Taze sebze ve meyveler / 5-7 porsiyon
Emzirme döneminde yenmesi önerilen tahıllar
Ekmek / 4-6 dilim
Pirinç, bulgur, makana vb / hiç veya 2-3 porsiyon