Anne Sütünü artıran meyve, sebze, yeşillik ve yiecekler

Anne adayı veya yeni anne olan kadınlar, bebeğine daha iyi süt verebilmek için anne sütünü artıran besinleri araştırmaktadır. Çoğu anne, anneliğinin ilk zamanlarında acaba sütün yeterli mi diye düşünmektedir. Sütün bebeğine yeterli olup olmadığı konusunda endişeye düşenler, anne sütünü artırıcı ürünleri araştırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre anne sütü, yoğun stresten, yanlış emzirme pozisyonundan veya yetersiz beslenmeden dolayı zamanla azalabilmektedir.

Anne sütü, doğru beslenme şekilleri ile artabilmektedir. Aynı zamanda besinlerin yanında sakin olmak, huzurlu olmak, iyi dinlenmek ve uykunun iyi alınması da önemli etkenlerdir.

Anne Sütünü Artıran Şeyler Nelerdir?

Anneler, bebeklerinin daha iyi beslenmesi için çaba göstermektedir. Anne, sütü bazı sebeplerden ötürü azalmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, sıvı tüketimi, proteince zengin beslenmek, yeterince uyumak anne sütünün miktarına ve değerine olumlu etki etmektedir.

Anne Sütünü Artıran Meyveler

Bazı meyveler içerdikleri vitaminlerle anne sütünü artırmaktadır.

Armut

Hurma

Ayva

İncir

Kuru meyveler

Taze beyaz üzüm

Dut

Anne Sütünü Artıran Sebze ve Yeşillikler

Havuç

Yeşil yapraklı sebzeler

Çemen otu

Rezene

Isırgan

Dereotu

Karalahana

Ispanak

Anne Sütünü Artıran Baklagiller

Nohut

Barbunya

Mercimek

Fasulye

Anne Sütünü Artıran Kuruyemişler

Ceviz

Fındık

Badem

Anne Sütünü Artıran Diğer Besinler

Fazla sıvı tüketimi

Sarımsak

Yulaf

Sütlü tatlılar

Tahin

Balık

Balık yağı

Kimyon

Anne Sütünü Artıran Çaylar

1. Rezene

Rezene çayı, anne sütünü arttırmak için en çok tüketilen çayların başında gelmektedir. Rezene çayı, östrojen hormonunu uyarır. Bu da vücuttaki süt üretiminin artmasını sağlar.

2.Papatya Çayı

Papatya çayı da aynı şekilde anne sütünü artırmaktadır.

3. Emziren anneler için özel üretim çaylar

Emziren Anne Nasıl Beslenmelidir?

Emzirme döneminde beslenme alışkanlıkları çok önemli yer tutmaktadır. Emzirme dönemi için en önemli şey bolca sıvı tüketimidir. Bunun yanında meyve ve sebze tüketimi önemli yer tutmaktadır. İyi beslenmenin yanında gaz yapmayan yiyecekler tercih edilmelidir. Çünkü pek çok besin, gaz yapıyor ve bebeğin spazm sorununu tetikleyebiliyor. Yani kabak, soğan gibi gaz yapan sebzelerin pişmiş halleri tercih edilmelidir. Baklagiller protein açısından çok zengindir. Ancak bu protein kaynakları da gaz yapmaktadır. Baklagilleri bir gece suda bekletmek, bu suyu döküp biraz haşlayıp tekrar suyu değiştirmek gaz oluşumunu önler.

Hoşaf, ayran, şerbet gibi sıvılar süt artırmada olumlu etki yaratır. Et, balık gibi proteince zengin besinleri tercih edin. Kahve, çay, sigara gibi ürünlerden en azından bir süre için uzak durmaya çalışın. Uykusuz iyi almaya çalışın. Gün içinde ılık duş alın. Ilık suyun rahatlatıcı etkisi, sütün çoğalmasına olumlu etki edecektir. Fırsat bulabilirseniz kısa yürüyüşlere çıkın. Yürümek, kan dolaşımını hızlandıracak, metabolizmaya olumlu etki edecek ve stresten uzaklaşmanıza yardım edecektir.

Ayrıca göğüs pombası kullanmak sütü artırmak için önemlidir. Süt miktarınızı arttırmak ve bebeğin yanında olamadığınız zamanlarda göğüs pompası ile sütünüzü sağmanız önerilmektedir.

Emzirme döneminde alınması gereken bazı besinler:

Süt – yoğurt / 2-3 su bardağı ( 400-600 ml.)

Peynir / 2 kibrit kutusu ( 60 gr )

Et, tavuk, balık / 3-4 porsiyon

Yumurta, kuru baklagiller / 1 porsiyon

Taze sebze ve meyveler / 5-7 porsiyon

Emzirme döneminde yenmesi önerilen tahıllar

Ekmek / 4-6 dilim

Pirinç, bulgur, makana vb / hiç veya 2-3 porsiyon