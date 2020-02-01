Anne sütünü arttıran doğal yöntemler

Anne sütü bebeklerin gelişimi için çok önemlidir. Anne sütü ilk haftalarda hormonel olarak daha sonralarda ise mekanik bir hal alır. Memelerin kendince bir zekası vardır. Memeler boşaldıkça tekrar tekrar dolar. Meme ne kadar boşaltılırsa daha fazla üretim yapar. Eğer gerekli boşaltım yapılmazsa vücut bunun fazla olduğunu düşünür ve dolum yapmaz.

Süt üretimi anne sütünü artıran yiyecekler yiyerek attırılsa da sadece bu yeterli değildir. Anne sütünü arttıran şeyler huzurlu olmak, yeterli dinlenmek ve yeterli uykuyu almaktan geçer.

Anne sütünün yeterli olması konusu annelerin en dikkat ettiği konulardandır. Her annenin sütü bebeğine yeter ancak bu dikkat edilmesi gerçeğini değiştirmez. Zamanla anne sütü azalabilir ve bunun birçok nedeni olabilir.

Anne sütü neden azalır?

Uzmanlara göre sütün azalmasına stres, yanlış emzirme pozisyonu ve yetersiz beslenme sebep olmaktadır. Sütün azalması hakkında detaylar şu şekildedir;

Stres anne sütünü azaltır. Çünkü stres düzeyi artarsa salınım yavaşlar ve süt bebeğe ulaşmaz ya da az ulaşır.

Yanlış pozisyonda emzirme anne sütünü azaltır. Çünkü yanlış pozisyonda emzirme işlemi yapılması durumunda bebek süte ulaşamaz ve sütünüz her gün azalmaya başlar.

Bebeği emzirmekten kaçınmak anne sütünü azaltan nedenler bir başkasıdır. Bunun yanı sıra anne sütünü arttırmak için yapılması gereken en önemli şey, bebeği istediği kadar ve istediği zaman emzirmektir. Çünkü anne sütü ne kadar boşaltılırsa o kadar artar.

Anne sütü nasıl artar?

Annelerin bebeklerine verebilecekleri en iyi besin anne sütüdür. Peki anne sütünü arttırmak için neler yapılmalı ve nelere dikkat edilmelidir?

1.Bol bol emzirin!

Anne sütü 12 gün sonra olgunlaşmayı tamamlar. Olgunlaşma süreci tamamlandığında emzirme süresi ortalama 12-15 dakika arasında olmalıdır. Emzirme süresince anne sütünün yağlı kısmının emilmesi sağlanmalıdır.

2.Süt sağma makinesi ile sağma yapın!

Anne sütünü yeterli seviyede görmeyen anneler için her beslenme sonrasında pompa kullanılarak 15 dakika sağma yapılmalıdır. Bu sağmaların yemek sonrasında yapılmalıdır. Sağma sırasında çıkan süt miktarı az olsa bile sorun etmeyin. Çünkü makine ile yapılan sağmalar vücudunuza sinyal gönderecek ve zamanla artacaktır.

3.Çok su için!

Anneler için en önemli etkenlerden biri sudur. Su içerek vücuttaki su miktarı arttırılacaktır. Bu sayede anne sütünde de artış olacaktır. Suyun yanı sıra 3-4 fincan rezene ve bitki çayı içilebilir.

Anne sütünü arttıran besinleri alın!

Annelerin en dikkat etmesi gereken şeylerden biri de beslenmedir. Dengeli beslenme anne sütü için çok önemlidir. Özellikle bazı besinler süt oranını oldukça arttırmaktadır. Anne sütüne arttıran besinler şunlardır:

Badem ve ceviz

Anneler emzirme sonrasında bir bardak su içmelidir. Suyun yanında yenilecek 3-4 ceviz ve badem yemek süt miktarını arttıracaktır. Badem ve ceviz anne sütündeki yağ oranını arttırır.

Et ve balık

Et ve balık hayvansal protein kaynağıdır. Anneler emzirme döneminde mutlaka protein tüketmelidir.

Baklagiller

Anne sütü arttıran bir diğer yiyecek ise baklagillerdir. Ancak baklagil anne üzerinde gaz yapıyorsa dikkat edilmelidir.

Yeşil yapraklılar

Sık beslenmeye dikkat edin!

Anne sütünü arttıran besinlerin arasında dereotu, üzüm, bira mayası ve koyu yeşil yapraklı tüm sebzeler anne sütünü arttırır.

Dediğimiz gibi dengeli beslenme anne sütü için çok önemlidir. Ancak dengeli beslenmenin az değil, 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde olması gerekir. Çünkü dengeli beslenmenin yanı sıra yoğun beslenme yapılmalıdır. Anneler besin değeri yüksek gıdaları tercih etmelidir.Anne sütü bebeklerin gelişimi için çok önemlidir. Anne sütü ilk haftalarda hormonel olarak daha sonralarda ise mekanik bir hal alır. Memelerin kendince bir zekası vardır. Memeler boşaldıkça tekrar tekrar dolar. Meme ne kadar boşaltılırsa daha fazla üretim yapar. Eğer gerekli boşaltım yapılmazsa vücut bunun fazla olduğunu düşünür ve dolum yapmaz.

Süt üretimi anne sütünü artıran yiyecekler yiyerek attırılsa da sadece bu yeterli değildir. Anne sütünü arttıran şeyler huzurlu olmak, yeterli dinlenmek ve yeterli uykuyu almaktan geçer.

Anne sütünün yeterli olması konusu annelerin en dikkat ettiği konulardandır. Her annenin sütü bebeğine yeter ancak bu dikkat edilmesi gerçeğini değiştirmez. Zamanla anne sütü azalabilir ve bunun birçok nedeni olabilir.

Anne sütü neden azalır?

Uzmanlara göre sütün azalmasına stres, yanlış emzirme pozisyonu ve yetersiz beslenme sebep olmaktadır. Sütün azalması hakkında detaylar şu şekildedir;

Stres anne sütünü azaltır. Çünkü stres düzeyi artarsa salınım yavaşlar ve süt bebeğe ulaşmaz ya da az ulaşır.

Yanlış pozisyonda emzirme anne sütünü azaltır. Çünkü yanlış pozisyonda emzirme işlemi yapılması durumunda bebek süte ulaşamaz ve sütünüz her gün azalmaya başlar.

Bebeği emzirmekten kaçınmak anne sütünü azaltan nedenler bir başkasıdır. Bunun yanı sıra anne sütünü arttırmak için yapılması gereken en önemli şey, bebeği istediği kadar ve istediği zaman emzirmektir. Çünkü anne sütü ne kadar boşaltılırsa o kadar artar.

Anne sütü nasıl artar?

Annelerin bebeklerine verebilecekleri en iyi besin anne sütüdür. Peki anne sütünü arttırmak için neler yapılmalı ve nelere dikkat edilmelidir?

Bol bol emzirin!

Anne sütü 12 gün sonra olgunlaşmayı tamamlar. Olgunlaşma süreci tamamlandığında emzirme süresi ortalama 12-15 dakika arasında olmalıdır. Emzirme süresince anne sütünün yağlı kısmının emilmesi sağlanmalıdır.

Süt sağma makinesi ile sağma yapın!

Anne sütünü yeterli seviyede görmeyen anneler için her beslenme sonrasında pompa kullanılarak 15 dakika sağma yapılmalıdır. Bu sağmaların yemek sonrasında yapılmalıdır. Sağma sırasında çıkan süt miktarı az olsa bile sorun etmeyin. Çünkü makine ile yapılan sağmalar vücudunuza sinyal gönderecek ve zamanla artacaktır.

Çok su için!

Anneler için en önemli etkenlerden biri sudur. Su içerek vücuttaki su miktarı arttırılacaktır. Bu sayede anne sütünde de artış olacaktır. Suyun yanı sıra 3-4 fincan rezene ve bitki çayı içilebilir.

Anne sütünü arttıran besinleri alın!

Annelerin en dikkat etmesi gereken şeylerden biri de beslenmedir. Dengeli beslenme anne sütü için çok önemlidir. Özellikle bazı besinler süt oranını oldukça arttırmaktadır. Anne sütüne arttıran besinler şunlardır:

Badem ve ceviz

Anneler emzirme sonrasında bir bardak su içmelidir. Suyun yanında yenilecek 3-4 ceviz ve badem yemek süt miktarını arttıracaktır. Badem ve ceviz anne sütündeki yağ oranını arttırır.

Et ve balık

Et ve balık hayvansal protein kaynağıdır. Anneler emzirme döneminde mutlaka protein tüketmelidir.

Baklagiller

Anne sütü arttıran bir diğer yiyecek ise baklagillerdir. Ancak baklagil anne üzerinde gaz yapıyorsa dikkat edilmelidir.

Yeşil yapraklılar

Anne sütünü arttıran besinlerin arasında dereotu, üzüm, bira mayası ve koyu yeşil yapraklı tüm sebzeler anne sütünü arttırır.

Sık beslenmeye dikkat edin!

Dediğimiz gibi dengeli beslenme anne sütü için çok önemlidir. Ancak dengeli beslenmenin az değil, 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde olması gerekir. Çünkü dengeli beslenmenin yanı sıra yoğun beslenme yapılmalıdır. Anneler besin değeri yüksek gıdaları tercih etmelidir.