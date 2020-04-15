Antalya'dan sevindiren gelişme! Plazma tedavisinde sonuç negatif gösterdi

vam eden 78 yaşındaki bir hastaya daha önce salgına yakalanan ve tedavi süresi sonunda hastalığı yenen donörden alınan konvelesan plazma katarıldı.

Konvelesan plazmanın, Bilim Kurulu'nun kararıyla 10 Nisan'da yoğun bakımdaki bir hastaya aktarıldığını söyleyen ve bir çok hastalığı olmasına rağmen Kovid-19 testleri negatife dönen hasta hakkında açıkamalarda bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, şöyle konuştu:

"En azından virüs yükü azalmış denilebilir. Hastanın durumu stabil, entübe çünkü başka ağır rahatsızlıkları var. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla plazma tedavisinden sonra test sonucu negatife dönen başka örnek yok. Yoğun bakım doktorlarımız ümitli, inşallah bu hastamızı iyileştirip, taburcu ederiz. Donöre teşekkür ederiz. Türkiye'de birkaç merkezde plazma tedavisi yapılabiliyor. Yurt dışında da az sayıda hastada negatife dönmüştü."

Bundan sonraki süreç içerisinde uygun hastalar ve donörlerin bağışları devam ettiği sürece Bilim Kurulu'nun kararıyla plazma tedavisi uygulamaya devam edeceklerini söyleyen Aydınlı, aynı yöntemi kentteki diğer hastanelerde yatan hastalara da uygulayabileceklerini belirtti.

Plazmanın gönüllü bağışçısı olan veAntalya’da yaşayan 2 çocuk babası Çağlar Çolak ise 26 Mart tarihinde baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yapılan corona testi pozitif çıkması sonucu 2 gün hastane tutuldu ve uygulanan tedaviyle birlikte 14 günlük karantina şartıyla evine gönderildi. Karantinanın ardından yapılan testi negatif çıkan Çolak, koronavirüsüne karşı geliştirilen immün plazma yönteminde kullanılması için 10 Nisan günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne giderek, plazma bağışında bulundu. Bağışının işe yaradığını öğrenen Çağlar Çolak, "Güzel haberi duyunca çok mutlu oldum. Diğer hastaların da şifa bulması için bağışa devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



