Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 5 katlı apartman karantinaya alındı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Varlık Mahallesi’ndeki 5 katlı 10 dairenin bulunduğu bir apartmanda iki kişide virüs tespit edildi. Hastanede yapılan testlerin ardından filyasyon ekibi çalışmalarına başladı. Virüse yakalanan çiftin yaşadığı apartman karantinaya alınırken, polis ekipleri bina kapısına ve çevresine şerit çekti. Apartman sakinleri bu süreçte 14 gün boyunca karantinada kalacak. Bu süreçte apartmanda yaşayanların ihtiyaçları belediye ekiplerince giderilecek. Virüse yakalanan çiftin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Son Güncelleme: 16.06.2020 16:49