Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 5 katlı apartman karantinaya alındı

Korona virüs vaka sayısındaki azalmaya rağmen bazı bölgelerde karantinalara devam ediliyor. Son olarak Antalya’da bir apartmanda iki kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 katlı apartman karantinaya alındı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Varlık Mahallesi’ndeki 5 katlı 10 dairenin bulunduğu bir apartmanda iki kişide virüs tespit edildi. Hastanede yapılan testlerin ardından filyasyon ekibi çalışmalarına başladı. Virüse yakalanan çiftin yaşadığı apartman karantinaya alınırken, polis ekipleri bina kapısına ve çevresine şerit çekti. Apartman sakinleri bu süreçte 14 gün boyunca karantinada kalacak. Bu süreçte apartmanda yaşayanların ihtiyaçları belediye ekiplerince giderilecek. Virüse yakalanan çiftin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.