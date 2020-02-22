Antidepresan bağımlılık yapar mı?

Yoğun iş yaşamı, stres, ağır çalışma koşulları v.b.. Günümüz şartları artık her yüz kişide 12'sinin antidepresan ilaçlara yöneltmeye başladı. ABD'de 13 yaşından itibaren kullanılmaya başlanan bu antidepresanlar, özellikle insanlarkendilerini mutsuz hissettiğinde kullanım ihtiyacı duyuyurlar. Peki, antidepresanların kişiyi bağımlılığa sürükler mi? Antidepresanlar bağımlılık yapar mı?

İnsanlar, güçsüz olduklarını ön plana çıkararak he zamankinden daha fazla depresyon belirtileri gösteriyorlar. Depresyondan kurtulmak ve anlık mutsuzlukları bir nebze de olsun yok etmek amaçlı antidepresan ilaç alan binsanlar aslında kendilerine daha çok zarar veriyor olabilirler.

Bilim insanlarının antidepresan ilaç kullanımı üzerine yaptıkları araştırmalarda uzun süreli antidepresan kullanımının kişide bazı yan etkiler oluşturabiliyor. Araştırmacılar ayrıca bu sonuçlara göre antidepresan bağımlısı kişilerin ilaç kullanmayı bıraktıkları zaman bağımlılık semptomlarına benzer bir şey gösterdiklerini söylüyorlar.

ABD eyaletlerinden Chicago’da bulunan 3 bilim insanı 6 yıllık çalışmaları gözden geçirerek yeni incelemelerde bulundu ve yapılan deneylere göre de uzun süredir antidepresan kullanan bir kişi, aniden antidepresan ilaçlarını almayı bıraktığında baş ağrısı, uykusuzluk, ajitasyon, ishal, anksiyete, yorgunluk ve grip benzeri semptomlar gösterebildiğini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, kendilerine depresyon belirtileriyle gelen kişilere ilacı son çare olarak sunması gerektiğini savunuyorlar. Çünkü 'Antidepresan devam sendromu' olarak bilinen bu durumda kişiler, ilaçların dozajını yüksek alarak kendine zarar vermeye çalışmıyorlar fakat bıraktığında daha kötü olabilecek düşüncelerinden de bir türlü çıkamıyorlar.

Araştırmacılar ayrıca, doktorların genellikle antidepresanları çok kolay ve sık yazığını ve terapi yapmak yerine onlara direkt ilaç tedavisi uygulamasının doğru olmadığını savunuyorlar ve böylelikle antidepresan kullanımının kişinin sağlığını tehlikeye attığını söylüyorlar.

Bir dergide konuyla ilgili yayınlanan makalede araştırmacılar, "Birçok insan, depresyon veya kaygısını sürekli olarak ilaç kullanıp en az indirgemeye çalışıyor. Böyle güvende olduklarını düşünüyorlar, bu durumu anlıyorum fakat antidepresanlar asla kalıcı bir çözüm değildir. Aksine uzun süreli kullanımda sizi ve hayatınızı tehlikeye atar" ifadelerini kullanarak antideprasan kullanıcılarını uyarıyorlar.

