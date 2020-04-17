Antiviral özellikli kumaşla koronavirüsü öldüren maske üretiliyor

Erciyes Holding iştiraki Boyteks Tekstil, yeni tip koromavirüsü (Kovid-19) algını kapsamında çığır açacak bir buluş gerçekleştirdi. Antiviral malzemeleri özel proseslerle kumaşa uygulayan Boyteks, bu kumaşla maske ve hastane önlüğü üreteceğini açıkladı.

Koronavirüsünden koruyan hatta öldürücü özelliğe sahip olan bu kumaş, antiviral özelliğini 5 yıkamaya kadar koruduğu belirtilirken ISO standartlarına göre kumaşın antiviral özelliklerini test eden Boyteks Tekstil yetkilileri önümüzdeki hafta Almanya'daki uluslararası bir enstitüden de patent ve sertifika alacaklarını kaydettiler. Öok kısa bir süre sonra maske ve önlük üretimine başlanacağı açıklanırken günde 10 bin adet maske ve hastane önlüğü üretilerek Sağlık Bakanlığı'na bağışlanacağı da açıklamaya eklendi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Boyteks A.Ş.'nin inovatif ürünler geliştirdiğini ve teknolojik altyapısının çok güçlü olduğunu vurgulayarak yaptığı açıklamada "Boyteks, şimdi de pandemi ile mücadele kapsamında antiviral özellikli kumaşlarla virüslerin kısa sürede yok edilmesine, bu sayede kullanım süresince kişileri koruyabilecek çözümlere yöneldi" ifadelerini kullanarak söz konusu antiviral kumaş için uluslararası çözüm ortaklarıyla birlikte aralık ayında çalışmalara başladıklarını aktardı ve özellikle son 2 ayda çalışmaları hıslandırarak yoğun bir tempoyla devm ettiklerini söyledi.

Yüz maskesi üretiminde kullanılan nonwoven (dokuma ve örme olmayan) ürünlerin dünyadaki ihtiyacı karşılama kapasitesinin oldukça yetersiz olduğunu söyleyen Ertekin, "Biz de buna alternatif, antiviral özellikli, yıkanabilir dokuma ve örme kumaşların geliştirilmesi için çalıştık. Bu teknoloji ile virüslerin protein yapıları bozularak, antiviral kumaş yüzeyinde tutunmasının engellenmesi ve virüslerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Yapılan ilk çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Uluslararası patent ve sertifika almak istiyoruz. Bunun için Almanya'daki bir akredite kuruluşuna başvuru yaptık. Önümüzdeki hafta sonuçlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

GÜNDE 10 BİN ADET MASKE ÜRETİLECEK

ISO standartlarına uygun olarak hazırlanan ve patent ve sertifika dalında tüm onaylarının alınmasının ardından maske üretimine başlayacaklarını aktaran Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, açıklamasında "Hali hazırda günlük 50 bin maske yapıp Sağlık Bakanlığı'na veriyoruz. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hastane önlüklerini de biz yapıyoruz. Antiviral kumaşın tüm onaylarını aldıktan sonra maske ve önlükleri bu kumaşla üretmeye devam edeceğiz. Yıkanıp kullanabilme özelliği olduğu için günlük 10 bin adet maske üretmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

