İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97725
ALTIN
378.994
DOLAR
6.9435
STERLİN
8.6398
EURO
7.5141

Antiviral özellikli kumaşla koronavirüsü öldüren maske üretiliyor

Koronavirüsü ile mücadele kapsamında özel teknolojilerin kullanılmasıyla antivürüs özelliği taşıyan bir kumaş üretildi. Boyteks Tekstil'in ürettiği bu kumaşın virüsü öldürdüğü belirtildi ve maske ile hastane önlüğünün üretimine en kısa zamanda başlanacağı duyuruldu.

17 Nisan 2020 Cuma 11:33
Antiviral özellikli kumaşla koronavirüsü öldüren maske üretiliyor

Erciyes Holding iştiraki Boyteks Tekstil, yeni tip koromavirüsü (Kovid-19) algını kapsamında çığır açacak bir buluş gerçekleştirdi. Antiviral malzemeleri özel proseslerle kumaşa uygulayan Boyteks, bu kumaşla maske ve hastane önlüğü üreteceğini açıkladı.

Koronavirüsünden koruyan hatta öldürücü özelliğe sahip olan bu kumaş, antiviral özelliğini 5 yıkamaya kadar koruduğu belirtilirken ISO standartlarına göre kumaşın antiviral özelliklerini test eden Boyteks Tekstil yetkilileri önümüzdeki hafta Almanya'daki uluslararası bir enstitüden de patent ve sertifika alacaklarını kaydettiler. Öok kısa bir süre sonra maske ve önlük üretimine başlanacağı açıklanırken günde 10 bin adet maske ve hastane önlüğü üretilerek Sağlık Bakanlığı'na bağışlanacağı da açıklamaya eklendi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Boyteks A.Ş.'nin inovatif ürünler geliştirdiğini ve teknolojik altyapısının çok güçlü olduğunu vurgulayarak yaptığı açıklamada "Boyteks, şimdi de pandemi ile mücadele kapsamında antiviral özellikli kumaşlarla virüslerin kısa sürede yok edilmesine, bu sayede kullanım süresince kişileri koruyabilecek çözümlere yöneldi" ifadelerini kullanarak söz konusu antiviral kumaş için uluslararası çözüm ortaklarıyla birlikte aralık ayında çalışmalara başladıklarını aktardı ve özellikle son 2 ayda çalışmaları hıslandırarak yoğun bir tempoyla devm ettiklerini  söyledi.

"VİRÜS KUMAŞIN YÜZEYİNDE TUTUNAMIYOR"

Yüz maskesi üretiminde kullanılan nonwoven (dokuma ve örme olmayan) ürünlerin dünyadaki ihtiyacı karşılama kapasitesinin oldukça yetersiz olduğunu söyleyen Ertekin, "Biz de buna alternatif, antiviral özellikli, yıkanabilir dokuma ve örme kumaşların geliştirilmesi için çalıştık. Bu teknoloji ile virüslerin protein yapıları bozularak, antiviral kumaş yüzeyinde tutunmasının engellenmesi ve virüslerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Yapılan ilk çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Uluslararası patent ve sertifika almak istiyoruz. Bunun için Almanya'daki bir akredite kuruluşuna başvuru yaptık. Önümüzdeki hafta sonuçlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

GÜNDE 10 BİN ADET MASKE ÜRETİLECEK

ISO standartlarına uygun olarak hazırlanan ve patent ve sertifika dalında tüm onaylarının alınmasının ardından maske üretimine başlayacaklarını aktaran Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, açıklamasında "Hali hazırda günlük 50 bin maske yapıp Sağlık Bakanlığı'na veriyoruz. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hastane önlüklerini de biz yapıyoruz. Antiviral kumaşın tüm onaylarını aldıktan sonra maske ve önlükleri bu kumaşla üretmeye devam edeceğiz. Yıkanıp kullanabilme özelliği olduğu için günlük 10 bin adet maske üretmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
 

Son Güncelleme: 17.04.2020 11:34
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsüöldüren MaskeAntiviral KumaşBoyteks Tekstil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜBİTAK'tan yerli kit hedefi! 30 dakika'da tespit
TÜBİTAK'tan yerli kit hedefi! 30 dakika'da tespit
Koronavirüs tedavisine etkili olacağı işaret edilen Dornaz alfa ilacı nedir?
Koronavirüs tedavisine etkili olacağı işaret edilen Dornaz alfa ilacı nedir?
Dünya basınında yer alan Dilara hemşire, zorlu yoğun bakım sürecini anlattı
Dünya basınında yer alan Dilara hemşire, zorlu yoğun bakım sürecini anlattı
Siyah maske kullanımına uzmanından uyarı! 'Süs olarak kullanılabir'
Siyah maske kullanımına uzmanından uyarı! 'Süs olarak kullanılabir'
Sağlık personellerine psikolojik destek! Mobil ruh sağlığı uygulaması RUHSAD devreye alındı
Sağlık personellerine psikolojik destek! Mobil ruh sağlığı uygulaması RUHSAD devreye alındı
Korona belirtileri gün gün ne şekilde ilerliyor? Koronavirüs belirtileri hakkında yeni gelişmeler
Korona belirtileri gün gün ne şekilde ilerliyor? Koronavirüs belirtileri hakkında yeni gelişmeler

Popüler Haberler

Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü uygulaması nedir, başvurusu nasıl yapılır?
Migros 2020 Ramazan paketi koli fiyatları ve içerikleri
2020 İşe iade davası şartları nelerdir? İşe iade davası tazminat hesaplama işlemleri
Fındık fiyatları ne kadar? 17 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Ücretsiz sms onayı alma siteleri ( güvenlik, doğrulama, kayıt, yeni hesap )
Ev hanımlarına maaş bağlanır mı? Ev hanımları hangi şartlarda maaş alabilir?
Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusuna iyi gelecek ve önleyecek doğal çözümler
KYK borç sorgulama nasıl yapılır? T.C. Kimlik No ile Kyk yardımları ve borç sorgulama işlemleri
23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? EGM'den iddialara cevap
Okullar ilkokul ve liseler için yaz tatili kaç ay tatil olacak?
Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisinde ödül ne olacak?
Müge Anlı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Survivor 46.Bölüm fragmanı 14 Nisan Salı 2020
Türkiye’de corona virüsü ne zaman biter? Bilim Kurulu üyesinden cevap
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Medcezir hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Medcezir tekrar bölümleri ne zaman?
SGK çağrı merkezi iletişim ve telefon numarası 4A 4B 4C 4D Emeklilik Prim ve bağkur işlemleri danışma numarası
Borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır, istenilen belgeler nelerdir?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 10 Bin TL temel ihtiyaç destek kredisine aynı aileden 2 kişi başvuru yapabilir mi?
Kan grubu kartı nereden nasıl alınır?
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.