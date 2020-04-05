Aşı için umut veren gelişme! Koronavirüsün zayıf noktası bulundu!

Çin'de çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını belli bür süre sonrada küresel bir sağlık sorunu halini aldı. Dünya genelinde 1.2 milyon vakanın oluştuğu ve 64 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili umut verici bir gelişme yaşandı.

Saygın bilim ve teknik dergisi olarak yayın yapan Science isimli bir dergideki makalede, bilim insanlarının koronavirüsün zayıf bir noktasını buldukları belirtildi. Makalede, ölümcül virüsün zayıf noktasının bulunduğunu duyuran uzmanlar, "Virüsün belirli bir bölgesinde çalışıyoruz ve bu bölgeyi hedefleyen aşı ve ilaçlar hastalığı yenmemizi sağlar" ifadelerini kullandı.

Araştırmayı yürüten ekipten Biyolog Ian Wilson, ekibi ile birlikte yaptığı çalışmalarda keşfedilen bu hassas bölgenin virüsün bulaşmasında kilit bir konumda olduğu ve aynı zamanda belirli ilaçlara karşı da hassas ve kırılgan olduğu söyledi.

Araştırmada daha önce SARS hastası olan bir kişiden alınan antikorun incelendiği ve sonrasında bu keşfin yapıldığı belirtilirken, “Bilim insanları bu araştırma sırasında antikorun virüse yapışık olduğunu ve virüsten çekilip çıkarılacağını keşfetti” ifadelerine yer verildi.

Diğer taraftan; uzmanlar, bu noktayı bulmanın çok kolay olmadığına dikkat çekerken Wilson’un ekibinde çalışan bilim insanı Meng Yuan, “Bu bölgenin virüsün içinde saklandığını fark ettik ve virüs ne zaman yapısını değiştirirse ortaya çıkıyor” diye konuşurken aynı zamanda koronavirüsü yenmeyi başarmış insanlara da seslenerek kan bağışında bulunmalarını ve bu sayede kullanılabilecek antikorları incelemek istediklerini duyurdu.