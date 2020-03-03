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Aşırı kafein tüketimi panik atağa neden olabilir

Bir anda gelen bazı fiziksel belirtiler ve bununla birlikte yoğun korku hissi panik atak olarak özetlenebiliyor. Uzmanlar panik ataklarının nedenlerini stresli yaşam ve düzensiz uyku gibi sıralarken aşırı kafein tüketimininde panik atağa neden olabildiğini söylüyorlar.

03 Mart 2020 Salı 17:10
Aşırı kafein tüketimi panik atağa neden olabilir

Bir anda başlyan kalp çarpıntısı, titreme, terleme, göğüste sıkışma, nefes alamıyormuş gibi olma, üşüme gibi durumların oluştuğu fiziksel belirtiler ve bunlarla birlikte gelen korku hissiyatına panik atak deniliyor. Genel olarak toplumda görülme oranın yüzde 2-3 civarında olduğu 25 ile 45 yaş grubu arasında daha sık görüldüğü ortaya çıkan panik atak hastası olan kişilerde bu durum yaklaşık 10 dakika içinde şiddetlenir, 20 ila 30 dakika kadar sürer ve çok nadir olarak ta 1 saate kadar ulaşır.

Tüm bu fiziksel belirtiler ile birlikte  kişide yoğun ölüm korkusu, aklımı kaçıracağım korkusu veya çevreye ve bedene yabancılaşma duyguları da eşlik edebiliyor. Ayrıca kişi aslında baş dönmesi, çarpıntı gibi masum belirtileri de bir felaket olacakmış gibi yorumlayabiliyor.

Uzmanlar, panik atak hastalığının erkeklere oranla kadınlarda çok daha fzla görüldüğünü belirterek, şehir ortamı, daha stresli bir yaşam ve düzensiz uykunun panik atağa neden olabileceğini söylüyorlar. Uzmanlar yapılan arştırma sonuçlarına göre de aşırı kafein tüketimin de panik atağa sebep olabileceğini belirterek mümkün olduğu kadar daha az tüketmenin aynı zamandan sağlık açısından da faydalı olabileceği görüşündeler.
 

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