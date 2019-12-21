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Astım Hastalığı nedir? Astıma ne iyi gelir? Astım hastalığı için 10 şifalı bitki önerisi

Astım, sahip olan insanlarda çok büyük sorunlar yaşatan nefes alıp verme konusunda insanları zorlayan bir hastalıktır. Kimyasal ilaç kullanımından rahatsız olan pek çok astım hastası internet üzerinden astım hastalığına iyi gelen 10 şifalı bitkiyi araştırıyor. İşte astım hastalarının tüm dertlerine çare olacak 10 bitki.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:19
Astım Hastalığı nedir? Astıma ne iyi gelir? Astım hastalığı için 10 şifalı bitki önerisi

Çevresel etkenlere bağlı olarak gelişen duyarlılıklar olarak bilinen bir hastalık olan astım, hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Bahar ve yaz aylarında iyice kötüleşen astımdan kurtulmak için çok fazla çare vardır. Doğal yollarla astım krizini azaltmaya çalışılabilir. Bunun için hangi bitkinin hangi etkileri olduğunun bilinmesi gerekir.

Astım nedir?

Astım, kişinin hava yollarının çevresel etkenlere bağlı olarak duyarlı hale gelmesi sonucunda oluşur. Oluşan bu duyarlılık sayesinde hava yollarında bulunan mukozalar şişerek kişinin nefes almasını engeller.

Astım belirtileri nelerdir?

Kişiler astım olup olmadıklarını anlamak için bazı yollara başvurabilirler. Astım belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

  • Öksürük
  • Hırıltılı solunum
  • Göğüste tıkanma
  • Göğüs sıkışması hissi
  • Soluk alıp verirken çıkan ıslık sesi
  • Nefes darlığı

Astım hastalığına iyi gelen 10 şifalı bitki

  • Lavanta
  • Adaçayı
  • Isırgan Otu
  • Çörekotu Yağı
  • Biberiye
  • Akasya Yaprağı
  • Ekinezya
  • Okaliptüs
  • Keçiboynuzu
  • Anason Çayı
  • Andız Otu

Astım hastalığında lavanta kullanımı

Astım hastaları için lavanta kullanımı son derece önemlidir. Lavanta tatlılarda ve demlenerek tüketilebilir. Ayrıca lavantalı bir buhar banyosu da astıma çok iyi gelecektir. Bulundukları odaya kaynar su içine 10-15 damla lavanta yağı eklemekte kişileri rahatlatarak hava yollarını açacaktır.

Adaçayı kullanımı

Adaçayı astım hastaları için sadece çay olarak tüketilmelidir. Adaçayının astımda ki etkisi öksürükten dolayı oluşan tahrişin önüne geçerek rahatlatmaktır. Uzun süreli tüketimlerde astımı ortadan kaldırdığı da gözlemlenmiştir.

Isırgan otu kullanımı

Isırgan otu astım hastaları için hem çay hem de yemek olarak tüketilebilir. Astım ve bronşitin bir numaralı ilaçları arasında gösterilen ısırgan otu ciğerlerde bulunan havayı düzenleme de özelliğine sahiptir.

Çörek otu kullanımı

Çörek otu yağı astım hastaları için daha uygundur. Çörek otu yağı yemeklerde kullanılabildiği gibi direk tüketimde de boğazı öksürüklerden korumak ve tahrişi önlemek için kullanılabilir.

Biberiye kullanımı

Biberiye içerisinde bulunan maddeler sayesinde nefes yollarını açarak nefes almayı kolaylaştırır. Astım hastaları için biberiye günde en fazla 2 defa olacak şekilde çay olarak tüketilmelidir.

Akasya yaprağı kullanımı

Akasya yaprağı astım hastaları için önemli bir bitkidir. Kurutulmuş hali tüm aktarlarda bulunabildiği gibi çay olarak tüketilmesi önerilir. Astıma karşı tedavi niteliğinde kullanılmaktadır.

Ekinezya kullanımı

Ekinezya çayı astım ve bronşit gibi genellikle nefes ve boğaz ile alakalı olan konularda tüketilmesi gereken bir numaralı bitki çaylarından birisidir. Boğazı yumuşatarak nefes almayı kolaylaştırma ve öksürük anındaki tahrişi engellemek için koruyucu bir tabaka ile çok etkili bir bitkidir. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kere tüketilmesi önerilir.

Okaliptüs kullanımı

Kokusuyla bile rahatlatıcı etkiye sahip olan okaliptüs bitkisinin çayının tüketilmesi astım hastaları için önerilmektedir. Astım tedavisinde kullanılmaktadır.

Keçiboynuzu kullanımı

Astım hastaları için keçiboynuzu, pekmezinin tüketilmesi şeklinde önerilir. Bunun sebebi olarak boğazda koruyucu bir katman yaparak öksürük ve boğazı zorlama anlarında koruma sağlar. Ciğerleri ve nefes borusunu da güçlendirerek rahat nefes almaya yardımcı olur.

Anason çayı kullanımı

Anason çayı astım hastaları için önerilen bitkilerden bir tanesidir. Adaçayına benzer etkiler gösteren anason çayı daha çok sakinleştirici etkisi ile bilinir. Astım krizi tuttuğunda oluşacak panik anları sonrasında boğazı rahatlatmak için tüketilmesi önerilmektedir.

Andız otu kullanımı

Andız otu da astım hastaları için kullanılması gereken bir bitkidir. Ancak andız otu doktor onayı olmadan kullanılmamalıdır. Daha fazla etkisini arttırmak için balla tüketimi tavsiye edilen andız otu, fazla tüketildiği zaman ciddi alerjik sorunlara sebep olabilir.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:19
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Astım Hastalığı nedir? Astıma ne iyi gelir? Astım hastalığı için 10 şifalı bitki önerisi

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