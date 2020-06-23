Asya ülkeleri koronavirüs tablosu açıklandı. Hindistan virüsün merkez üssü

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, dünya genelinde toplamda 470 bin 821 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Asya’da en çok vaka Hindistan’da görüldü. Hindistan’da virüsten ölenlerin sayısı 13 bin 703'e yükseldi. Afganistan’da bu sayı 598 olurken, Pakistanda’da son 24 saat içerisinde 4 bin 471 yeni vaka ortaya çıktı. Virüs Çin'de ortaya çıksa da şu an bu ülkede etkisini kaybetti. Hatta dünya genelinde birçok ülke vaka sayısında Çin'i geride bıraktı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde ölüm sayısı her geçen gün artıyor. Asya ülkelerinin koronavirüs bilançosu açıklandı. Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, dünya genelinde toplamda 470 bin 821 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Asya’da en çok vaka Hindistan’da görüldü. Hindistan’da virüsten ölenlerin sayısı 13 bin 703'e yükseldi. Afganistan’da bu sayı 598 olurken vaka sayısı toplamda 29 bin 143 oldu. Afganistan’da 8 bin 841 kişi de iyileşti. Pakistan’da da son 24 saat içerisinde 4 bin 471 yeni vaka ortaya çıktı.

Pakistan’da Rekor Vaka Sayısı

Son 24 saat içerisinde Pakistan’da 4 bin 471 kişi koronavirüse yakalandı. Bu sayıyla birlikte ülke genelinde şimdiye kadar 181 bin 88 kişide virüs tespit edilmiş oldu. Ayrıca son 24 saat içerisinde 89 kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi. Ülke genelinde toplam vefat sayısı 3 bin 590'a çıktı. 71 bin 458 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Hindistan Asya’da Virüsün Merkez Üssü

Singapur'da Virüsün Etkileri Devam Ediyor

Covid-19 pandemisi sebebiyle kötü günler geçiren Hindistan Asya’da virüsün merkez üssü haline geldi. Ülkede toplam vaka sayısı 426 bin 910 olurken, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı da 3 bin 703 kişi oldu. Virüse yakalanan 237 bin 252 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Singapur’da Covid-19 kaynaklı vaka sayısı 42 bin 95'e ulaştı. Bu hastaların 34 bin 942 kadarı iyileşti. Son 24 saat içerisinde virüs kaynaklı ölüm sayısı dün olduğu gibi 26 kişi oldu.

Endonezya Asya'da En Çok Etkilenen Ülkelerden

Endonezya’da virüsten dolayı şimdiye kadar 2 bin 465 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede şimdiye kadar 45 bin 891 vaka sayısı bildirildi. Bu kişilerden 18 bin 404 kişi iyileşti.

Filipinler’de Durum Kötü

Filipinler’de salgından dolayı şimdiye kadar 30 bin 52 kişi vaka tespit edildi. Bu kişilerin 7 bin 893’ü iyileşti. Şimdiye kadar virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 1169 kişi oldu.