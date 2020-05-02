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AVM 'lerde yeni dönemde uygulanacak tedbirler neler? Corona virüs için hangi önlemler alındı?

AVM'lerde yeni dönemde uygulanacak tedbirler neler? Corona virüs için hangi önlemler alındı? Türkiye AVM'ler Başkanı Murat Kösereisoğlu, AVM'lerin yeni dönemde ne gibi önlemler alınarak açılacağını açıkladı. Salgın nedeniyle alınan önlemler ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:20
AVM 'lerde yeni dönemde uygulanacak tedbirler neler? Corona virüs için hangi önlemler alındı?

AVM’ler Yeni Döneme Başlayacak

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını sonrasında AVM’ler kapatılmıştı. Mart ayında kapatılan AVM’lerin açılması için düzenlemeler yapılmaya başladı. Alışveriş merkezlerinin tekrar açılması için çalışmalara başlatıldı. Ancak açılsa bile eskisi gibi çalışmayacak.

Güvenlik şirketlerinin Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu’ndan AVM’ler tarafından açıklama yapıldı. Murat Kösereisoğlu, AVM’lerde yeni dönemde neler olacağını anlattı. Yaptığı açıklamalarda yeni güvenlik önlemlerinin alınacağını ve yeni dönemin başlayacağını belirtti.

İstanbul’da yer alan bazı alışveriş merkezlerinin açılacağını belirten Kösereisoğlu, AVM’ler için yeni güvenlik önlemlerinin ve yeni cihazların yer alacağını da belirtti. Birçok AVM, düşük ziyaretçi ile açılacak diyen Kösereisoğlu, belirli saatlerde AVM dolaşmaya izin verilecek. İnsanlar termal kameralarla taranacak. Maske kullanımı zorunlu olacak.

İstanbul ve Ankara’da AVM’ler Açılmaya Başlayacak

Murat Kösereisoğlu, AVM’lerle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. İstanbul’da İstiklal, Bağdat, Büyükdere, Abdi İpekçi;, Ankara’da Atatürk Bulvarı gibi yerlerde mağazalar test açılışlarını gerçekleştirdi diyen Kösereisoğlu, bu durumun satış amaçlı olmadığını virüs etkisinde insanların kuralları nasıl uygulayacağını denediklerini de söyledi.

İnsanların kıyafetleri nasıl deneyeceği, mağazaların nasıl dezenfekte kurallarını uygulayacakları test edilecek ve bu test çalışmaları cadde mağazaları için uygulanmaya başlandı. Yatırımcılar, parekendeciler ile görüşecek.

AVM’ler İçin Alınacak Yeni Tedbirler

Yeni dönem için alışveriş merkezlerinde alınacak tedbirler şu şekilde olacak:

-Müşterilerin vücut ısısı termal kameralar ile ölçülecek,

-Güvenlik görevlileri şeffaf bölmelerde yer alacak,

-Sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kameralar ile izlenecek,

-1000 kişilik bir AVM’ye 100 kişi girebilecek,

-Müşteriler onlar için belirlenen çizgilerden yürüyebilecek.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 17:20
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