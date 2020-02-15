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Avrupa'da koronavirüsü ilk canı aldı! Çinli turist Fransa'da hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsünde Kovid-19 taşıyısı olan Çinli bir turist hayatını kaybetti.

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:39
Avrupa'da koronavirüsü ilk canı aldı! Çinli turist Fransa'da hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Bichat Hastanesinde 25 Ocak tarihinden bu güne kadar karantina altında tutulan Çinli turistin hayatını kaybettiğini açıklandı. Kovid-19 taşıyısı olan Çinli turistin ölümüyle Avrupa'da virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından hemen sonra Çin'den, Paris'e gelen 80 yaşındaki Çinli turistte Kovid-19 taşıdığı yönünde ortaya çıkan tespitten hemen sonra karantinaya alınmıştı. Bugün hayatını kaybettiği açıklanan Çinli turist ölümüyle, Avrupa'da koronavirüsü salgınından ölen ilk kişi olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Fransa Sağlık Bakanı Agnez Buzyn, daha önceden yaptığı açıklamada, Ülkede şimdiye kadar koronavirüs salgınının enfekte olduğu tespit edilen 11 hasta bulunduğu bildirmişti.

Koronavirüsünün merkezi olan Çin  haricinde şimdiye kadar ölümlü vakalar Çin’e bağlı Hong Kong dışında Japonya ve Filipinler’de görülmüştü.

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