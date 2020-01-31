Avustralya'dan iyi haber! Korona virüsü durdurulabilir!

Virüs Tedavi Edilebilir

Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve şu ana kadar dünya genelinde 132 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Tehlikeli virüsün yarattığı infialin ardından birçok ülkede bilim insanları çalışmalar başlatırken, ilk iyi haber Avustralya'dan geldi. Avustralyalı bilim insanları Melboune kentinde bulunan Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü'nde yaptıkları çalışmalarda yeni tip korona virüsünün bir kopyasını yeniden oluşturabildiklerini aktardılar.

Avustralya'da yaşanan bu gelişme ile virüs ilk defa Çin dışında bir hücre kültüründe yetiştirildi. Virüsün yeniden oluşturulmasının tedavi ve tanı ile ilgili çalışmaları da hızlandırabilir. Gelişmeye yönelik övgüler yapılırken, korona virüsünün bugün 5 bin 974 kişide kesin olarak tespit edilmiş olması korkutuyor.