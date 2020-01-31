İstanbul
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Avustralya'dan iyi haber! Korona virüsü durdurulabilir!

Çin'den yayılan ve küresel risk oluşturmaya başlayan korona virüsü ile ilgili çalışmalar başlatıldı, Avustralya'dan iyi haber geldi. Virüsün laboratuvar ortamında yeniden yapıldığı açıklanırken, bu gelişme ile korona virüsü durdurulabilir denildi.

31 Ocak 2020 Cuma 00:56
Avustralya'dan iyi haber! Korona virüsü durdurulabilir!

Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve şu ana kadar dünya genelinde 132 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Tehlikeli virüsün yarattığı infialin ardından birçok ülkede bilim insanları çalışmalar başlatırken, ilk iyi haber Avustralya'dan geldi. Avustralyalı bilim insanları Melboune kentinde bulunan Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü'nde yaptıkları çalışmalarda yeni tip korona virüsünün bir kopyasını yeniden oluşturabildiklerini aktardılar.

Virüs Tedavi Edilebilir

Avustralya'da yaşanan bu gelişme ile virüs ilk defa Çin dışında bir hücre kültüründe yetiştirildi. Virüsün yeniden oluşturulmasının tedavi ve tanı ile ilgili çalışmaları da hızlandırabilir. Gelişmeye yönelik övgüler yapılırken, korona virüsünün bugün 5 bin 974 kişide kesin olarak tespit edilmiş olması korkutuyor. 

Son Güncelleme: 31.01.2020 00:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IKEA, Çin'de bulunan 14 mağazasını kapattı!
IKEA, Çin'de bulunan 14 mağazasını kapattı!
Bulgaristan'ı grip salgını esir aldı! 1300 okulda grip tatili ilan edildi
Bulgaristan'ı grip salgını esir aldı! 1300 okulda grip tatili ilan edildi
Koronavirüsü tehlikesinden sonra Kolombiya’da yeni virüs salgını, 6 çocuk öldü
Koronavirüsü tehlikesinden sonra Kolombiya’da yeni virüs salgını, 6 çocuk öldü
Sağlık Bakanı Koca açıkladı; Koronavirüsü için tüm tedbirler alındı!
Sağlık Bakanı Koca açıkladı; Koronavirüsü için tüm tedbirler alındı!
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü için şifreli oda önlemi
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü için şifreli oda önlemi
Almanya'da koronavirüs alarmı! Virüs tespiti yapılan kişi karantinaya alındı
Almanya'da koronavirüs alarmı! Virüs tespiti yapılan kişi karantinaya alındı

Popüler Haberler

2020 Borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları
0,49-0,79 faiz oranları ile konut kredisi yapılandırması yapan bankalar
Şivlilik ne zamandır? 2020 Şivlilik hangi güne denk geliyor? 2020 Şivlilik tarihi
Esnafa sıfır faizli KOSGEB destek başvuruları ne zaman? KOSGB'den esnafa faizsiz kredi
Faturam ile tarifeye ek cep telefonu nasıl alırım?
Tik Tok hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Tiktok hesabı tamamen kapatma!
Acil para bulma yöntemleri ve nasıl acil para bulurum konusunda tavsiyeler
KOSGEB mülakatlarında sorulan sorular
KOSGEB'den ev hanımlarına özel kredi ve destekler
Mücbir sebep hali nedir, ne anlama geliyor? Hangi durumlarda Mücbir sebep hali ilan edilir?
Hayalimdeki Gelinlik formatı kanalı ve yayın saati
Telefon almak için gelir belgesiz kredi veren bankalar ve faiz oranları
Aktif Bank Müşteri Hizmetleri Numarası – Direk Bağlanma
E imza nedir, nereden, nasıl alınır? E Devlet e-imza uygulaması indir
CEPTETEB ile 0.89 oranlı ihtiyaç kredisi kampanyası
2020 Arabalı Vapur Sirkeci-Harem, Eskihisar-Topçular Feribot Fiyatları Ücret Tarifesi
Aras Kargo kargom nerede? Aras kargo sorgulama ve takip
Yaşlı aylığı ve evde bakım parası ne kadar oldu? 2020 Yaşlı aylığı ve evde bakım parası
İBB Sosyal yardım kartının geçerli olduğu marketler
e-Beyanname Giriş 2020 nasıl yapılır? Kimler e beyanname verebilir?
2020 Öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.