Aydın'da bir mahalleye karantina uygulaması başlatıldı!

Ülke genelinde Covid-19’la mücadele kapsamında bazı mahallelere, köy ve beldelere karantina uygulamasına devam ediliyor. Alınan son bilgilere göre son olarak karantina uygulanan mahalle Aydın’da bulunuyor.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesinde 14 kişide koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra karantina uygulamasına gidildi.

Alınan son bilgilere göre Denizli’den Bozdoğan’a bağlı Yazıkent Mahallesinde ailesinin yanına gittikten sonra Covid-19 testi yaptıran Özlem.Ç’nin testi pozitif çıktı.

Kadının temas kurduğu kişileri de inceleyen sağlık çalışanları 14 kişinin daha test sonucunun pozitif olduğunu açıklayınca mahalle karantinaya alındı.

Karantina sonrasında mahalleye giriş-çıkışların kontrollü olarak sağlanacağı ve 14 gün süre ile karantina uygulanacağı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:03