Azerbaycan'da 77 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken pek çok kişi kardeş ülke Azerbaycan’ın durumunu merak ediyor. Yapılan son açıklamalar da Azerbaycan’da 77 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Son açıklamalar sonrasında toplam vaka sayısı 2.204’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafında faaliyete geçirilen Covid-19 Operasyon Karargahı yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 77 Azeri’de Covid-19 tespit edildiği belirtildi. Devam eden açıklamada 15 kişinin taburcu olduğu ve hastanede tedavi altında olan 25 hastanın durumunun ağır olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısı son veriler ile birlikte 2.024 olurken 28 kişi hayatını kaybetti, 1.551 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

175.000 testin yapıldığı Azerbaycan’da 3.000’e yakın kişi halen karantinada tutuluyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 19:32