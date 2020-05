Bağışlıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi nasıl güçlü tutulur? Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler

2019’un Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen ve sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadele ederken en çok dikkat etmemiz gereken noktalar ise sağlıklı beslenme ve hijyen kuralları oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından gelen uyarılar kapsamında da sağlıklı beslenmenin ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin ne denli önemli olduğu belirtildi. Her açıdan üst düzey dikkatli olmamız gereken bu süreçte bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve sağlıklı beslenmek alınabilecek en büyük tedbirlerin başında geliyor.

Bağışıklık Sistemi Nedir?

Vücudumuzda iki sistem bulunmaktadır. Bu sistemler, öğrenebilmeyi, düşünebilmeyi ve hafızayı kontrol eder. Biri beyin biri ise bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemimiz genetik bir yapıdır. Atalarımızdan devraldığımız bilgilerin bizim vücudumuzda işleyişi ile oluşabilecek mikroplara savaş açar. Mikrobun bulunduğu bölgeye yoğunlaşan ve mikrop yok oluncaya kadar dirençle savaşan Bağışıklık Sistemi her savaşın ardından bir tecrübe edinir. Ve öğrenmiş olduğu bu bilgileri silip atmak yerinde depolar. Böylece vücudunuz o mikroba karşı bağışıklık kazanır ve bir dahaki karşılaşmanızda daha hafif reaksiyonlar gösterir. Geçmişte edinmiş olduğu bu bilgileri vücudun karşılaşacağı olası bir olumsuzluk karşısında kullanmaya başlayan bağışıklık sistemi mikroplara, kansere, gribe ve organ nakline karşı özel yanıtlar üretir. Bu yönü ile işleyişi beyine benzetilmektedir. Çünkü bu özellik sadece beyinde ve bağışıklık sisteminin yapısında bulunmaktadır. Beyin ve sindirim sistemi dışında hiçbir sistem ve organda bu özelliğe rastlanmamaktadır.

Bağışıklık sistemi bireyin kendisini korumak ile görevlidir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemi vücudu korurken kendi sistemini de korumakla yükümlüdür. Bağışıklık Sistemi en az mikrop ile savaşmak için kendini korumaktadır. Bu yüzden vücuda giren her mikrop bağışıklık sistemi tarafından ciddiye alınmayabilir. Bazı mikroplar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için yararlı olabilir. Yapılan bazı araştırmalara göre bağışıklık sistemi içerisinde 30 ile 100 arasında mikrop barındırmaktadır. Fakat bu mikroplara karşı savaş açılmamakta ve birbirleri ile etkileşim içerisinde yaşamaktadırlar. Yani şöyle ki bağışıklık sistemimizde beynimiz gibi sürekli yeni bilgiler öğrenmektedir ve bu öğrenme yaşam boyu devam etmektedir.

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir?

Bağışıklık sistemi vücudumuzdaki diğer sistemler ile etkileşim içerisinde çalışmaktadır. Bu nedenle hijyen kurallarına ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra yaşam tarzımızda yer alan bazı alışkanlıklardan vazgeçmeli ve bazı alışkanlıklar edinmemiz gerekir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yapılması gereken bazı hususlar şu şekildedir;

•Sigara içmemek ve içiliyorsa bırakmak,

•Düzenli egzersiz yapmaya başlamak,

•Sağlıklı kiloya dikkat etmek,

•Alkolden tüketmemek veya az tüketmek

•Düzenli uyumak,

•Stresten uzak durmak,

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Hangi Gıdalar Tüketilmeli?

•Hijyen kurallarına uygun hareket etmek

Dengeli ve düzenli beslenme bağışıklık sistemimizi güçlendiren en önemli etkendir. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren gıdalar ise şu şekildedir;

Yaban Mersini

Yaban mersini böbrek rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Yaban mersini vücutta yaşanan su kayıplarına karşı oldukça etkilidir. Yaban mersini C vitamini açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda içerisinde bulundurduğu zengin antioksidan oranından dolayı vücudun su dengesinin sağlar ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. İçerisinde bulunan lif oranı ile de sağlıklı kilo vermede oldukça etkili bir gıdadır. Yaban mersini tek başına tüketilebileceği gibi birçok pastanın içerisine katılarak da tüketilebilmektedir.

Bitter Çikolata

Bitter çikolata gripten koruması ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi için sıkça önümüze çıkan bir besindir. İçerisinde barındırdığı zengin antioksidanlar vücudu birçok zararlı atıktan korumaktadır. Vücudumuzda herhangi bir olumsuzluğa yol açabilecek bu atıklara karşı açtığı savaşla oldukça başarılı sonuçlar elde eden bitter çikolata, fazla tüketilmemek şartı ile her gün tüketilebilir. Kalori açısından da beyaz ve sütlü çikolataya oranla daha az kalori barındıran bitter çikolata bağışıklığımızı güçlendirmede aktif bir role sahiptir.

Zerdeçal

Zerdeçal, içerdiği “kurkumin” ile antioksidan ve antienflamatuar etkilerini içerisinde barındırır. Düzenli olarak tüketilen zerdaçal kişinin bağışıklık sisteminde ciddi bir etkiye sahiptir. Ayrıca zerdaçalın içerisinde bulunan kurkumin oranını arttırmakta mümkündür Zerdaçal, karabiber ve zeytinyağı üçlüsünden oluşan karışım kurkumin oranı açısından oldukça zengin ve etkilidir. Zerdaçal ve zencefil birleşimi de bağışıklık sistemini güçlendiren birleşimler arasındadır.

Brokoli

Brokoli içerisinde barındırdığı C vitamini oranı ile dikkat çekmektedir. C vitamininin yanı sıra, A vitamini, beta-karoten, pantotenik, B6 vitamini, E vitamini, B1 vitamini, fosfor, demir, çinko ve magnezyum açısından da oldukça zengindir. Sağlığımız açısından oldukça önemli bir yere sahip olan brokoli, kimi insanlar tarafından çiğ, kimi insanlar tarafından ise haşlanıp, zeytinyağı ve sarımsak ile birleştirilerek tüketilmektedir. Çocuklarınızın brokoliyi sevmesi için kremalı brokoli çorbası da yapabilirsiniz. Bağışıklık sistemine oldukça büyük katkısı olan bu sebze aynı zamanda oldukça da lezzetlidir.

Tatlı Patatesler

Patates ülkemizde her evde bulunan ve sevilerek tüketilen bir gıdadır. Fakat tatlı patatesler henüz normal patates kadar yaygın tüketilmemektedir. Tatlı patatesler A ve C vitamini açısından oldukça zengin gıdalardır. Bir tatlı patates vücudun A vitamini ihtiyacını %120 C vitamini ihtiyacını ise %30 oranında karşılamaktadır. Tatlı patatesin vitamin oranını anlamakta oldukça kolaydır. Patates ne kadar turuncu ise vitamin oranı o kadar yüksek demektir. Bağışıklık sistemini güçlendiren tatlı patatesler, cild sağlığı için de oldukça etkilidir. Cildin ultraviyole (UV) ışınlarından korunmasını sağlayan tatlı patatesler aynı zamanda cilde aydınlık bir görüntü vermektedir.

Ispanak

Demir eksikliği yaşayan bireylerin sıkça tüketmesi gereken ıspanak, aynı zamanda bir C ve E vitamini deposudur. İçerisinde birçok vitamin ve antioksidan bulunduran ıspanak bağışıklık sisteminin en büyük dostudur. Ayrıca ıspanak tüketimi DNA onarımına ve hücre bölünmesine de ciddi oranda katkı sağlamaktadır.

Zencefil

Zencefil özellikle kış aylarında herkesin dolabında bulundurduğu bir baharat türüdür. Çeşitli yemek ve pastalarda kullanılan zencefil, ayrıca çaylarda da kullanılabilir. İçerisinde barındırdığı antienflamatuar ve antioksidatif hastalıkların önlenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca zencefil, zerdeçal ve bal üçlüsü de oldukça etkili bir karışımdır.

