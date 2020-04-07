Bakan Koca, İstanbul'da kurulacak 2 salgın hastanesinin detaylarını açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında canlı yayında salgının son durumu hakkında önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahra hastaneleri hakkında herkesin merak ettiği soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca,'da yapımına başlanılan ve 45 gün sonra teslimi yapılacak olan iki hastaneyle ilgili, Prefabrik pandemi sonrası devre dışı kalacak hastaneler olarak düşünmediklerini söyleyerek hastaneler ile ilgili planlanan detayları paylaştı.

Koronavirüs ile mücadele kasamında yapımına karar verilen sahra hastaneleri hakkında Bakan Koca, "İstanbul'da 2 tane bin yataklı hastane oluşturulacak. Tek kişilik bin odalı bir hastaneden bahsediyoruz. Bu iki hastaneye prefabrik, pandemi sonrası devre dışı olacak şekilde düşünmedik. İçinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde tasarladık. Hastaneler tamamen kendi imkanlarımızla yapılacak." ifadelerini kullandı.