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Bakan Koca, İstanbul'da kurulacak 2 salgın hastanesinin detaylarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından koronavirüs salgını hakkında son durumu paylaşırken İstanbul'da kurulması planlanan 2 salgın hastanesinin detaylarını açıkladı.

07 Nisan 2020 Salı 21:10
Bakan Koca, İstanbul'da kurulacak 2 salgın hastanesinin detaylarını açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında canlı yayında salgının son durumu hakkında önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahra hastaneleri hakkında herkesin merak ettiği soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yapımına başlanılan ve 45 gün sonra teslimi yapılacak olan iki hastaneyle ilgili, Prefabrik pandemi sonrası devre dışı kalacak hastaneler olarak düşünmediklerini söyleyerek hastaneler ile ilgili planlanan detayları paylaştı.

Koronavirüs ile mücadele kasamında yapımına karar verilen sahra hastaneleri hakkında Bakan Koca, "İstanbul'da 2 tane bin yataklı hastane oluşturulacak. Tek kişilik bin odalı bir hastaneden bahsediyoruz. Bu iki hastaneye prefabrik, pandemi sonrası devre dışı olacak şekilde düşünmedik. İçinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde tasarladık. Hastaneler tamamen kendi imkanlarımızla yapılacak." ifadelerini kullandı.

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