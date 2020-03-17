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Bakan Selçuk'tan önemli duyuru! Rapor süreleri uzatıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastalıklardan dolayı raporu bulunan hastaların 1 Mart ve sonrasında raporlarının süreleri dolması halinde ikinci bir duyuruya kadar bu raporların geçerli olacağını açıkladı.

17 Mart 2020 Salı 11:36
Bakan Selçuk'tan önemli duyuru! Rapor süreleri uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında alınan bir kararla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında "Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.” diye konuştu.

Kronik hastalığından dolayı elinde olan sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların bu süreç içerisinde yeniden reçete düzenlemelerine de gerek kalmayacağını kaydenen Bakan Selçuk, böylelikle hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmetlerine beşvurmak zorunda olmadıklarını yine aynı süreç içerisinde ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını kaydetti.

Bakan Selçukaçıklamasında, vatandaşları, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle ve mutlaka uymaları konusunda uyararak 14 gün karantina süresini anımsattı ve, "Yurtdışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat, iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.” ifadelerini kullandı.


 

Son Güncelleme: 17.03.2020 11:38
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Sağlık RaporuKoronavirüs TedbirleriKronik Hasta RaporlarıSüre Uzatma Kararı
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