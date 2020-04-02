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Bakan Varank'tan heyecanlandıran açıklama:"7 aşı ve 7 ilaç çalışmaları başladı"

Sanayi Bakanı Mustafa Varank korona salgın hastalığı için aşı çalışmalarına başlandığını açıkladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 11:09
Bakan Varank'tan heyecanlandıran açıklama:"7 aşı ve 7 ilaç çalışmaları başladı"

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversitelere aşı konusunda çalışmalara başlanılması konusunda çağrı bulunmuştu ve devlet olarak her türlü maddi ve manevi desteğin verileceğini açıklamasının ardından aşı ile ilgili olarak bir müjdeli haberde Sanayi Bakanı Mustafa Varank'dan geldi.

TÜBİTAK koordinasyonunda kurulan ekiplerin koronavirüse karşı tedavi yöntemleri üzerine yoğun bir şekilde çalıştığını belirten, Bakan Varank "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor" dedi.

Varank'ın diğer açıklamaları:

"Olmazsa olmaz dediğimiz kırmızı çizgilerimiz var. Emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması, temel ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetlerine erişim asla taviz vermeyeceğimiz alanlar". 

"Bütün vatandaşlarımız lütfen müsterih olsun. Bu süreç geçene kadar yanlarında olmaya, çalışmaya devam edeceğiz."

Son Güncelleme: 02.04.2020 11:18
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