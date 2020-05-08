Bakan Varank; Virüse karşı 3 üniversite aşı testlerine başladı

Yeni tip koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında, aşı çalışmaları ve yerli solunun cihazları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3 üniversitenin aşı test aşamalarına geldiğini ve 1 üniversitenin hayvanlar üzerinde denemelere başladığı müjdesini paylaştı.

Koronavirüsü salgınına karşı Bilim Kurulunun öneriyle birlikte ilaç ve aşı geliştirmek için bir platform oluşturdukalrını ve bu platformda aşı ve ilaçla ilgili projeleri değerlendirmeye aldıklarını belirten Bakan Mustafa Varank, "Bilim insanlarımız ve üniversitelerimizle sıkı iletişim halindeyiz. Şu anda bunu buradan ilk kez duyurmuş olayım; 3 üniversite hayvanlar üzerinde test aşamasına geldi. Bir üniversitemiz hayvanlar üzerinde çalışmalara da başladı. Bilim insanlarımız bu iş üzerinde büyük bir özveriyle çalışıyor." diye konuştu.

Türkiye'de maske üretimi ve temini hakkında da bilgiler veren Bakan Varank, "Maske üretim kapasitesi 40 milyon maskeyi geçmiş durumda. Günlük 40 milyon maske üretimi Türkiye'nin ihtiyacının çok üzerinde. Tek kullanımlık olmayan maskeler için de üretim kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Tek kullanımlık olmayan maskeler için Ticaret Bakanlığımız bir tavan fiyat belirleyebilir. Birkaç gün içinde bez maskelerle ilgili standartları belirleyen bir açıklama yapacağız." dedi.

Yeni nesil tanı kitlerinde dünya genelinde ilk kez kullanılacak olan ve 'Nanoteknoloji esası'na dayalı hızlı test kiti projelerini hazırladıklarını kaydenen Bakan Varan, hızlı tanı kitleri için Haziran ayında bir protitip hazırlanacağını söyledi.