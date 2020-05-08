Bakan Varank; Virüse karşı 3 üniversite aşı testlerine başladı

Yeni tip koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında, aşı çalışmaları ve yerli solunun cihazları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3 üniversitenin aşı test aşamalarına geldiğini ve 1 üniversitenin hayvanlar üzerinde denemelere başladığı müjdesini paylaştı.
Türkiye'de maske üretimi ve temini hakkında da bilgiler veren Bakan Varank, "Maske üretim kapasitesi 40 milyon maskeyi geçmiş durumda. Günlük 40 milyon maske üretimi Türkiye'nin ihtiyacının çok üzerinde. Tek kullanımlık olmayan maskeler için de üretim kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Tek kullanımlık olmayan maskeler için Ticaret Bakanlığımız bir tavan fiyat belirleyebilir. Birkaç gün içinde bez maskelerle ilgili standartları belirleyen bir açıklama yapacağız." dedi.
Yeni nesil tanı kitlerinde dünya genelinde ilk kez kullanılacak olan ve 'Nanoteknoloji esası'na dayalı hızlı test kiti projelerini hazırladıklarını kaydenen Bakan Varan, hızlı tanı kitleri için Haziran ayında bir protitip hazırlanacağını söyledi.