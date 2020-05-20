Bakanlık açıkladı! Yurt dışından gelenler artık kendi evlerinde karantinaya girecek

Koronavirüs vakalarının ilk görüldüğü günden itibaren yoğun bir mücadeleye ve sıkı bir tedbir uygulamaya başlanan ülkemizde yavaş yavaş normalleş adımları atılmaya başlandı.Hastalık ile mücadelede alınan ilk önlemlerden bir tanesi yurt dışından gelene vatandaşların KYK yurtlarında 15 gün süre ile karantinaya alınma uygulamasıydı.

Ancak sağlık bakanlığı artık bu uygulamada değişikliğe gitti ve göndermiş olduğu yazı ile artık yurt dışından ülkeye giriş yapan vatandaşlar havaalanlarında test ve taramalardan sonra karantinaya kendi evlerinde gireceklerini duyurdu.

Diğer yandan ise yurt dışından geldiği için kyk yurtlarında kalan vatandaşlar ise 14 günlük süre beklenmeden test yapılacak sonuçları pozitif çıkanlar hastanelerde tadavi alınmasını,negatif çıkanların ise evlerine gönderilmesi duyuruldu.