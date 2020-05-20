Bakanlık açıkladı! Yurt dışından gelenler artık kendi evlerinde karantinaya girecek

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışından gelen ve KYK yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlar bundan sonra artık yurtlarda değil kendi evleriden karantinaya girecekler.

Bakanlık açıkladı! Yurt dışından gelenler artık kendi evlerinde karantinaya girecek
    Abone Ol:

Koronavirüs vakalarının ilk görüldüğü günden itibaren yoğun bir mücadeleye ve sıkı bir tedbir uygulamaya başlanan ülkemizde yavaş yavaş normalleş adımları atılmaya başlandı.Hastalık ile mücadelede alınan ilk önlemlerden bir tanesi yurt dışından gelene vatandaşların KYK yurtlarında 15 gün süre ile karantinaya alınma uygulamasıydı.

Ancak sağlık bakanlığı artık bu uygulamada değişikliğe gitti ve göndermiş olduğu yazı ile artık yurt dışından ülkeye giriş yapan vatandaşlar havaalanlarında test ve taramalardan sonra karantinaya kendi evlerinde gireceklerini duyurdu.

Diğer yandan ise yurt dışından geldiği için kyk yurtlarında kalan vatandaşlar ise 14 günlük süre beklenmeden test yapılacak sonuçları pozitif çıkanlar hastanelerde tadavi alınmasını,negatif çıkanların ise evlerine gönderilmesi duyuruldu.


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük yeterli su içme miktarı nedir? Bir günde ne kadar su içilmelidir? Su içmenin faydaları nelerdir?
Günlük Burç Yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 19 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 17 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Bimde 15 Mayıs Cuma 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Kim Milyoner Olmak İster Kaptan Tsubasa sorusu.
Futbol hakemi nasıl olunur? Hangi eğitimleri almak lazım? Futbol hakemleri ne kadar maaş alır?
Ziraat bankası traktör kredisi nasıl alınır? Traktör kredisi şartları neler?
Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Eş borcundan eve icra veya haciz konabilir mi?
Bay Yanlış dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Gürel rol aldığı yapımlar