Bakanlık güncel verileriyle işte Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşturulan Bilim Kurulu ile ülke genelinde koronavirüse karşı mücadele anlamında önemli tedbirler alındı. bu tedbirlerin değerlendirilmesine ilişkin sürekli toplanan Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında tekrar bir araya geldi.

Eiğitime verilen aranı uzatılması ile ilgili de karar alan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, Tirkiye'deki mevcut verilerle hazırlanan koronavirüs tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, kamuoyuna yaptığı açıklamasında son değerlendirmeleri aktararak, “Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu.Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu. Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır. Çin'den getirilen ilaçla, yoğun bakımdaki 136 hastaya tedavi başlandı. Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yayımlanan tabloda ise test yapılan 27 bin 969 kişiden bin 872’sinde corona virüsü tespit edildiği ve yine son verilere göre şimdiye kadar 44 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

26 KİŞİ İYİLEŞTİ

İlk vakanın görülmesinin hemen ardından bu güne kadar 27 bin 969 kişiye test uygulandığı belirtilen tabloda iyileşen kişi sayısı da dikkat çekti. Tabloya göre müdahalede bulunulan 26 kişi corona virüsünden kurtulduğu görüldü.

Türkiye’deki günlük verilerin yer aldığı tabloda da son olarak 3 bin 952 kişiye test yapıldığı ve 343 kişide vakaya rastlandığı belirtildi. Tabloda 7 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

