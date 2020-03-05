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Balık yağı nelere iyi gelir? Balık yağının faydaları nedir?

Balık yağının insan sağlığına pek çok faydası bulunmaktadır. Peki balık yağı nelere iyi gelir? Balık yağının faydaları nedir? İşte balık yağının yararları ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

05 Mart 2020 Perşembe 12:53
Balık yağı nelere iyi gelir? Balık yağının faydaları nedir?

Balık yağı neredeyse her yaş grubu için pek çok fayda içermektedir. Balığın dokusundan elde edilen bu yağ, insan sağlığına pek çok katkıda bulunmaktadır. Balık yağı aynı zamanda balıkların karaciğerinden de elde edilebilmektedir. Bunun için morina balığının karaciğeri kullanılır.

Balık Yağının Faydaları

İnsan sağlığına pek çok katkısı olan balık yağının ne gibi faydaları olduğu merak edilmektedir. Aşağıdaki kısımda balık yağının insan sağlığına faydaları sıralanmıştır.

  • Kilo vermeye yardımcı olur
  • Romatoid artrit ağrılarını hafifletir
  • İltihapları azaltabilir
  • Astım belirtilerini ve alerjiyi azaltır
  • Kemik sağlığına iyi gelir
  • Koroner kalp hastalığı riskini azaltır
  • Genel sağlıklı yaşamı destekler
  • Zihinsel bozuklukları tedavi eder

Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Fazla kilolar obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser olacak şekilde pek çok rahatsızlığa neden olan unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Balık yağı diyet süresince kullanıldığında kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

Romatoid Artrit Ağrılarını Hafifletir

Yapılan araştırmalar sonucunda balık yağı ile destek alındığında romatoid artrit hastalarının ağrılarında azalma görüldüğü ifade edilmiştir. Sabah tutukluklarının iyileştiği ve eklem hassasiyetinin de hafiflediği belirtilmiştir.

İltihapları Azaltır

İltihap bağışıklık sistemi enfeksiyonları ile mücadele ve yaraların iyileşmesinde etkili olmaktadır. Pek çok hastalıkta görülen iltihaplar balık yağı tüketilmesi ile en aza indirgenmektedir.

Astım Belirtilerini ve Alerji Riskini Azaltır

Astım içinde bulunduğumuz dönemde pek çok kişinin yaşadığı bir rahatsızlıktır. Yapılan araştırmalar nihayetinde balık yağı astım belirtilerini en aza indirir ve hamilelik döneminde kadınların balık yağı tüketmesi doğacak bebeklerde alerji oluşma riskini düşürür.

Kemik Sağlığına İyi Gelir

Kalsiyum ve D vitamini açısından oldukça zengin olan balık yağı kemik sağlığının korunmasında da etkili rol oynamaktadır. Omega-3 yağ asitleri kemik gelişimine büyük katkıda bulunur.

Koroner Kalp Hastalığı Riskini Azaltır

Kalbin ana damarlarında görülen koroner kalp hastalığı, balık yağında bulunan EPA ve DHA Omega-3 yağ asitleri sayesinde düzene alınabilmektedir.

Genel Sağlıklı Yaşama Destek Sağlar

Kardiyovasküler sağlığı destekleyen balık yağı aynı zamanda sağlıklı yaşama da büyük etki eder. İnsanların hastalıklar haricinde sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etmeleri için balık yağı tüketmeleri önerilmektedir. Aynı zamanda balık yağı cilt güzelliği için de kullanılmaktadır.

Zihinsel Bozuklukların Tedavisinde Kullanılır

İnsan beyninin %60’lık bölümü yağlardan oluşmaktadır. Bu yağların büyük ir bölümü ise omega-3 yağ asitlerinden meydana gelir. Bu yüzden beyin fonksiyonlarının doğru bir şekilde çalışması için omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan balık yağının tüketilmesi gerekmektedir. Balık yağının aşırı dozlarda tüketilmesi halinde şizofreni ve bipolar bozuklukların etkilerinde azalma olacaktır.

Son Güncelleme: 05.03.2020 12:53
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