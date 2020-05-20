Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışa hazır!

Geçtiğimiz yıllarda başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşaatına başlanan ve ilk etabı 20 Nisan’da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, açılışları gerçekleşerek hasta ağırlamaya başlayacak.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşaatı tamamlanan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastaneleri 21 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans katılımı ile açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs kabine toplantısı sonrasında "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" isimlerini verdiği hastanelerin törenle tam kapasite çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Alanında yetkin pek çok hastanenin bir arada olduğunu ve hizmet kalitesi olarak çok üst biz merkez halinde getirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm sorunların tek merkezde çözüleceğini söyledi.

Dünyanın tüm ülkelerini etkisi altına alarak sağlık alanını zorlayan Covid-19 salgınında Türkiye’nin önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen Erdoğan sağlık alanında son teknoloji, fiziki altyapı ve nitelikli yatak kapasitesi ile en büyük etkiyi sunan ülke olduğumuzu dile getirdi.

Hizmet yarışında önemli katkılar sağlayacak hastanelerin tabelaları ise 19 Mayıs tarihinde asıldı.

Hastaneler ileri düzey tanı ve tedavi şansı sunuyor

Başakşehir Çam hastanesi ve Sakura Şehir Hastanelerine video konferans ile bağlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin de video konferans ile açılışa katılacağını dile getirdi. 789 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alanı olan hastanede 2.068 sismik izolatör bulunurken depreme dayanıklı olacak şekilde inşa edildi denildi.

Ayrıca 3 heleportu bulunan ve 10 bloktan oluşan hastanede 456’sı yoğun bakım olmak üzere 2.682 yatak bulunuyor.

Yoğun bakım ünitelerine en fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde büyük önem taşıyan hastane 30 bin metrekare kapalı alan içerisinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bloğu bulunuyor.

Hastanede günlük asgari 7 bin hastanın ziyaret edeceği düşünülürken hastanenin negatif basınçlı odalara da bulunuyor.

226 gözlem alanı yer alırken 725 poliklinik, 3 tane hibrit olmak üzere toplam 90 ameliyathane bulunuyor. Günlük ayakta 35 bin hasta alabilecek kapasiteye sahip olan hastanede çocuklar ve erişkinler için 107 branşta hizmet verecek.

En gelişmiş tıbbi cihazlar ve son teknoloji tanı ve tedavi cihazları ile donatılan hastanede ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi yapabilen "Xoft Intraoperatif Radyoterapi" (IORT) sistemi de ilk defa ülkemizde kullanılmaya başlayacak.

2 konferans salonu bulunan hastanede konferans salonlarında aynı anda 654 kişi bulunabilecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 16:35