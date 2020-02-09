Başkonsolos Cui Wei Korona virüsünde son gelişmeleri açıkladı; Vaka sayısı azalıyor

Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan Şehri’nde deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığı belirtilen ve tüm dünya'ya korku salan korona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler hakkında Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, önemli açıklamalarda bulundu.

ortaya çıkan yeni tip korona virüsün gen dizisini araştırmaları tamamlandığını ve sonucu tespit ettiklerini belirterek durumu Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaştıklarını aktaran Wei, "Virüs o kadar korkunç değil, virüsü tespit ettik, hastaları da taburcu etmeye başladık. Asıl dikkat etmemiz gereken, panik ve rivayetler virüsten daha korkunç.Türkiye’nin büyük desteğini gördüm. İnanıyorum ki, Çin’in tıbbı ve güçlü yöntemlerinin yanında, sizin de desteğiniz ile bu virüsün üstesinden geleceğiz. Pekin saatiyle 9 Şubat saat 00.00'a kadar, Çin’de mevcut kesinleşen vaka sayısı 33 bin 791, şüpheli vaka sayısı 28 bin 942’dir. Bizi mutlu eden haberler ise, yeni tespit edilen hasta sayısı ve şüpheli vaka sayısı her geçen gün azalmasıdır” diye konuştu.

Sosyal medyada yayınlanan ve salgına neden olduğu ileri sürülen yarasa çorbası ile ilgili de açıklama yapan Başkonsolos Wei, “Sosyal medyada bu salgına yol açtığı iddia edilen yarasa çorbasını içen Çinli kadının çektiği o video, aslında 2016 yılında Güney Pasifik’te çekilmiş bir videodur. Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor” diyerek virüsün tespit edilmesinden sonra teşhisi itestler geliştirildiğini ve büyük oranda testlerin üretimine başlandığını kaydetti.

Wuhan'da son 10 gün içerisinde toplam 2500 yataklı 2 tane özel hastane yapıldığını ve hemen hizmete açıldığınu belirten Cui Wei, 10 bin yataklı, 11 tane kabininde hastaneye dönüştürüldüğünğü ve ayrıca 11 milyon nüfuslu Wuhan Şehri'nde tecrit uygulandığını aktarddı. Çin'deki diğer eyaletlerde de birinci derece acil durum ilan edilerek, Wuhan'ı ziyaret etmiş olan herkes tek tek araştırıldığını kaydeden Wei, Wuhan ziyareti sonrası temasta bulunulan tüm kişilerin tespit edildiğini ve büyük önlemli tedbirler alındığını söyledi.

Pekin saatiyle 9 Şubat saat 00.00'a kadar, Çin'de mevcut kesinleşen vaka sayısı 33 bin 791, şüpheli vaka sayısı 28 bin 942 olduğunu aktaran İstanbul Başkonsolosu, "Bizi mutlu eden haberler ise, yeni tespit edilen hasta sayısı ve şüpheli vaka sayısı her geçen gün azalmasıdır. Ayrıca, iyileşip taburcu olanların sayısı da hızla artıyor. Aynı zamanda, kesinleşen vakaların çoğu Hubei Eyaleti'nde, diğer eyaletlerdeki kesinleşen vaka sayısı ve ölü sayısı Hubei'e göre çok daha düşük bir seviyede seyrediyor. Son olarak da bu virüs Çin'e nazaran diğer ülkeleri daha az etkiledi, şimdiye kadar 24 ülkede 302 vaka tespit edildi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğu yaşlı, alt hastalıkları bulunan, hassasiyeti yüksek ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Öldürücü etkilere baktığımızda, SARS yüzde 10, H1N1 yüzde 17,4 ve MERS yüzde 34,4 oranındaydı" ifadelerini kullandı.



