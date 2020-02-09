İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121015
ALTIN
303.746
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7468
EURO
6.5994

Başkonsolos Cui Wei Korona virüsünde son gelişmeleri açıkladı; Vaka sayısı azalıyor

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, korona virüsü salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktarırken, vaka görülmelerinde azalmalar yaşandığını söyledi. Yarasa çorbası ile ilgili ortaya atılan iddialarla ilgilide "Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor." açıklamasında bulundu.

09 Şubat 2020 Pazar 15:24
Başkonsolos Cui Wei Korona virüsünde son gelişmeleri açıkladı; Vaka sayısı azalıyor

Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan Şehri’nde deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığı belirtilen ve tüm dünya'ya korku salan korona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler hakkında Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, önemli açıklamalarda bulundu.

ortaya çıkan yeni tip korona virüsün gen dizisini araştırmaları tamamlandığını ve sonucu tespit ettiklerini belirterek durumu Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaştıklarını aktaran Wei, "Virüs o kadar korkunç değil, virüsü tespit ettik, hastaları da taburcu etmeye başladık. Asıl dikkat etmemiz gereken, panik ve rivayetler virüsten daha korkunç.Türkiye’nin büyük desteğini gördüm. İnanıyorum ki, Çin’in tıbbı ve güçlü yöntemlerinin yanında, sizin de desteğiniz ile bu virüsün üstesinden geleceğiz. Pekin saatiyle 9 Şubat saat 00.00'a kadar, Çin’de mevcut kesinleşen vaka sayısı 33 bin 791, şüpheli vaka sayısı 28 bin 942’dir. Bizi mutlu eden haberler ise, yeni tespit edilen hasta sayısı ve şüpheli vaka sayısı her geçen gün azalmasıdır” diye konuştu.

Sosyal medyada yayınlanan ve salgına neden olduğu ileri sürülen yarasa çorbası ile ilgili de açıklama yapan Başkonsolos Wei, “Sosyal medyada bu salgına yol açtığı iddia edilen yarasa çorbasını içen Çinli kadının çektiği o video, aslında 2016 yılında Güney Pasifik’te çekilmiş bir videodur. Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor” diyerek virüsün tespit edilmesinden sonra teşhisi için testler geliştirildiğini ve büyük oranda testlerin üretimine başlandığını kaydetti.

Wuhan'da son 10 gün içerisinde toplam 2500 yataklı 2 tane özel hastane yapıldığını ve hemen hizmete açıldığınu belirten Cui Wei, 10 bin yataklı, 11 tane kabininde hastaneye dönüştürüldüğünğü ve ayrıca 11 milyon nüfuslu Wuhan Şehri'nde tecrit uygulandığını aktarddı. Çin'deki diğer eyaletlerde de birinci derece acil durum ilan edilerek, Wuhan'ı ziyaret etmiş olan herkes tek tek araştırıldığını kaydeden Wei, Wuhan ziyareti sonrası temasta bulunulan tüm kişilerin tespit edildiğini ve büyük önlemli tedbirler alındığını söyledi.

Pekin saatiyle 9 Şubat saat 00.00'a kadar, Çin'de mevcut kesinleşen vaka sayısı 33 bin 791, şüpheli vaka sayısı 28 bin 942 olduğunu aktaran İstanbul Başkonsolosu, "Bizi mutlu eden haberler ise, yeni tespit edilen hasta sayısı ve şüpheli vaka sayısı her geçen gün azalmasıdır. Ayrıca, iyileşip taburcu olanların sayısı da hızla artıyor. Aynı zamanda, kesinleşen vakaların çoğu Hubei Eyaleti'nde, diğer eyaletlerdeki kesinleşen vaka sayısı ve ölü sayısı Hubei'e göre çok daha düşük bir seviyede seyrediyor. Son olarak da bu virüs Çin'e nazaran diğer ülkeleri daha az etkiledi, şimdiye kadar 24 ülkede 302 vaka tespit edildi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğu yaşlı, alt hastalıkları bulunan, hassasiyeti yüksek ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Öldürücü etkilere baktığımızda, SARS yüzde 10, H1N1 yüzde 17,4 ve MERS yüzde 34,4 oranındaydı" ifadelerini kullandı.


 

Anahtar Kelimeler:
çinKoronavirüsüİstanbul BaşkonsolosuCui Wei
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'de seçim! İstanbul İl Başkanlığında tek aday Canan Kaftancıoğlu oldu
CHP'de seçim! İstanbul İl Başkanlığında tek aday Canan Kaftancıoğlu oldu
Dünya Sağlık Örgütünden uzman ekipler koronavirüsü için Çin'e gidiyor
Dünya Sağlık Örgütünden uzman ekipler koronavirüsü için Çin'e gidiyor
Doğum gününü karantina odasında kutlayan Şeyma'ya Sağlık Bakanı Koca'dan sürpriz mesaj
Doğum gününü karantina odasında kutlayan Şeyma'ya Sağlık Bakanı Koca'dan sürpriz mesaj
Çin'den korkutucu sonuç! Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 722 oldu
Çin'den korkutucu sonuç! Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 722 oldu
Hollanda'da ötanaziyle ölmek isteyenlerin sayısı yüzde 22 arttı
Hollanda'da ötanaziyle ölmek isteyenlerin sayısı yüzde 22 arttı
Erzurum'da sağlık personellerine Koronavirüs eğitimi! Tedbirler arttırılıyor
Erzurum'da sağlık personellerine Koronavirüs eğitimi! Tedbirler arttırılıyor

Popüler Haberler

Trafikte spin ve drift atma nedir, suç mudur? Trafikte spin ve drift atmanın çekmenin cezası nedir, ne kadardır?
Bankadan kimler kredi çekebilir? Banka kredi çekme ve kredi başvuru şartları
Reklam sms mesajlarını engelleme ve kurtulma yöntemi
Belediye nakdi para yardım türleri nelerdir? Belediyelerden nakdi yardım parası nasıl alınır? Belediyelerden nakdi yardım alma şartları
Fazla tuz tüketmenin zararları nelerdir? Tuz tüketimi ne kadar olmalı?
2020 BAĞKUR prim ödemesi hangi bankalardan yapılmaktadır?
YouTube'dan para kazanmak için öneriler ve yöntemler
Hesap numarası nerede yazar? Banka hesap numarası öğrenme yolları
Otomobil lastikleri ne kadar zaman sonra değiştirilmeli?
Savaşçı Merlin kimdir? Gerçek adı nedir? Anıl Altınöz hakkında bilgiler
TRT 1 Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu ve oyuncuları
Banu Noyan Doya Doya Moda’dan neden ayrıldı? Yeni juri kim olcak?
7 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta Haftanın Birincisi kim oldu? Bilezikleri kim aldı?
Çocuklarda Görülen Yatak Islatma Sorunu Nedir?, Çocuklarda Yatak Islatma Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?
Ragnarok 2. Sezon yayınlanacak mı? Ragnarok yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Star TV Jet Sosyete ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı!
Survivor sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında bilgiler
Yoksulluk sınırı altında geliri olana devletten aylık nakdi yardım ödemesi!
A101 8 Şubat – 15 Şubat 2020 haftanın yıldızları
Belediyelere 4200 TL maaşla zabıta memuru alım şartları
Survivor 2020 Fatoş kimdir? Survivor Fatma Günaydın hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.