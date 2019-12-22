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Bebeğin anne karnında kalp atışları ne zaman başlar? Kalp atışları duyulmuyorsa ne yapılır?

Her anne hamile olduğu süreç içerisinde karnında taşıdığı bebeğinin kalp atışlarını dinlemek için merakla bekler. Peki bebeğin anne karnında kalp atışları ne zaman başlar? Anne karnındaki bebeğin kalp atışları duyulmuyorsa ne yapılır? İşte hamile kadınların bebeklerinin kalp atışları ile ilgili olarak bilmesi gerekenler…

22 Aralık 2019 Pazar 10:24
Bebeğin anne karnında kalp atışları ne zaman başlar? Kalp atışları duyulmuyorsa ne yapılır?

Anne olacak kişiler tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bebeklerin kalp atışlarının ne zaman duyulabileceği konusudur. Hamile kadınlar bebeklerinin kalp atışlarını ilk defa ne zaman duyabileceklerini araştırıyorlar.

Bebeklerin kalp atışları hamileliğin 5. ve 6. haftasında başlamaktadır. Bebeklerin kalp atışları anne kanında 5. Haftadan itibaren başlar ancak 6. Haftadan itibaren anne tarafından dinlenebilmektedir. Hamileliğin 20. Haftasına geldiğinde ise bebeğin kalp atışları stetoskop aracılığı ile dinlenebilmektedir.

Bebeğin Kalp Atışları Duyulmuyorsa Ne Yapılmalı?

Hamileliğin 5. ve 6. Haftasındayken bebeklerin kalp atışı durumlarının yakından takip edilmesi gerekmektedir. 6. Haftanın sonuna gelindiğinde ise halen bebeğin kalp atışına dair bir bulgu yer almıyor ise anne adaylarının acil olarak hastaneye gitmesi gerekmektedir. Bebeğin sağlığında ters giden bir şeylerin olması ihtimaline karşılık, ilgili muayenelerin gerçekleştirilmesi gereklidir.

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:47
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