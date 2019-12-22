Bebeğin anne karnında kalp atışları ne zaman başlar? Kalp atışları duyulmuyorsa ne yapılır?

Anne olacak kişiler tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bebeklerin kalp atışlarının ne zaman duyulabileceği konusudur. Hamile kadınlar bebeklerinin kalp atışlarını ilk defa ne zaman duyabileceklerini araştırıyorlar.

Bebeğin Kalp Atışları Duyulmuyorsa Ne Yapılmalı?

Bebeklerin kalp atışları hamileliğin 5. ve 6. haftasında başlamaktadır. Bebeklerin kalp atışları anne kanında 5. Haftadan itibaren başlar ancak 6. Haftadan itibaren anne tarafından dinlenebilmektedir. Hamileliğin 20. Haftasına geldiğinde ise bebeğin kalp atışları stetoskop aracılığı ile dinlenebilmektedir.

Hamileliğin 5. ve 6. Haftasındayken bebeklerin kalp atışı durumlarının yakından takip edilmesi gerekmektedir. 6. Haftanın sonuna gelindiğinde ise halen bebeğin kalp atışına dair bir bulgu yer almıyor ise anne adaylarının acil olarak hastaneye gitmesi gerekmektedir. Bebeğin sağlığında ters giden bir şeylerin olması ihtimaline karşılık, ilgili muayenelerin gerçekleştirilmesi gereklidir.