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Beylikdüzü'nde Corona virüsü paniği! Hostes karantinaya alındı

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gelen bir hostes halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurmasının ardından kısa bir süre önce Çin'e seyahat ettiği anlaşıldı. Hostes, hastanede izole edilmiş odada karantinaya alındı.

04 Şubat 2020 Salı 13:38
Beylikdüzü'nde Corona virüsü paniği! Hostes karantinaya alındı

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesine gece geç saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle gelen bir kadın Corona virüsü şüphesi adı altında karantina odasına alındı. Kadının hosteslik yaptığı ve kısa bir süre önce Çinê sehayat ettiği anlaşılması üzerine tedbir ve amaçlı izole edilmiş karantina odasına alındı.

Hastanedeki doktor ve çalışanların hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yapılması sağlanırken karantina odasına alınan hostesin bulunduğu yerdeki çalışanların tümünün maske taktıkları görüldü.

Diğer taraftan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425’e, 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438’e çıktığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeylikdüzüCorona Virüsü
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