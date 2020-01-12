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Bilim insanları da onayladı; Badem dünyanın en sağlıklı besini seçildi

Kanserden diyabete kadar pek çok hastalığa faydalı bir besin olan badem Bilim insanlarının da onayıyla dünyanın en sağlıklı besini olarak kabul edildi.

12 Ocak 2020 Pazar 13:08
Bilim insanları da onayladı; Badem dünyanın en sağlıklı besini seçildi

Yüksek kalorili ve yağlı bir besin olarak bilinse de doyurucu özelliği olan ve  bu özelliğinden dolayı diyet listelerinin vazgeçilmezi haline gelen badem dünyanın en sağlıklı besini seçildi. İçeriğinde vücudun ihtiyaç duyduğu bütün değerleri barındıran bu mucize besin kanserden diyabete bir çok hastalığa iyi geldiği de bilimsel olarak kanıtlandı.

Bilim insanları da onayladı; Badem dünyanın en sağlıklı besini oldu

İçerisinde sağlıklı doymamış yağlar bulunduran bademin 3.4 gramında 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bir avuç bademin 163 kalori olarak hesaplanması ile birlikte tüketimiyle kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağı olduğu bilinmektedir.

Bilim insanları da onayladı; Badem dünyanın en sağlıklı besini oldu

Fazla miktarda antioksidan içeren ve antioksidanların vücudumuzda LDL (kötü) kolesterolün iltihaplanması gibi durumlarla mücadele ettiğini belirten uzmanlar bademin özellikle çiğ olarak tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar.

Bilim insanları da onayladı; Badem dünyanın en sağlıklı besini oldu

Bir avuç bademde 163 kalori olduğu ve yine bir avuç bademin günlük magnezyum ihtiyacınızın %20'sini karşıladığı yapılan araştırmalarla birlikte magnezyum eksikliğini bu besini tüketerek kapatabileceğinizi kaydeden uzmanlar kilo vermek için de işlenmiş karbonhidratlar yerine badem tüketmenin vücuda daha sağlıklı bir yarar sağlayacağı kanaatinde olduklarını belirtiyorlar.

Bilim insanları da onayladı; Badem dünyanın en sağlıklı besini oldu

Son Güncelleme: 12.01.2020 13:08
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