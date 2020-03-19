Bilim insanları Kovid-19'un doğal kökenlerini buldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlerinin önüne geçilemeyen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hakkında Uluslararası Bilim insanları bir araştırma çalılşması başlattılar. Binlerce kişinin ölümüne neden olan virüsün doğal kökenlerine ulaşan bilim insanları visürüsün insanlar tarafından üretimediğine tamamen evrim yoluyla oluştuğu kanısına vardı.

Kovid-19 ile ilgili ortak genom dizisi verileri benzer virüsler kapsamlı bir şekilde analiz edildi ve ortaya çıkan sonuçların virüsün yapay olarak veya laboratuvar ortamında üretildiğine dair hiçbir belirti göstermediği kaydedildi.

Çalışmada, ev sahibi hücrelere "çengelli kanca" ile bağlayan Kovid-19'un reseptör bağlanma alanının, insan hücrelerinin belirli bir moleküler özelliğini hedeflemek için evrimleştiğinin keşfedildiği, araştırma ekibinin bu gelişmenin bir çeşit genetik mühendisliği değil doğal seleksiyon sonucu olduğu kaydedilirken virüsün yeni gelişen yeteneğinde çok etkili göründüğü ve modern bilimin böyle bir canavarlık yaratmasının imkansız olduğu sonucuna vardığı belirtildi.

Bilim insanları, Kovid-19'un insana nasıl bulaştığı konusunda ise virüsün yarasa gibi insan olmayan bir varlıkta doğal seçilim yoluyla evrimleştikten sonra insanlara geçmiş olabileceğine ya da insanlara bulaşmadan önce muhtemelen patojenik olmayan virüsün sadece insan popülasyonunda mevcut ölümcül formuna evrilmiş olabileceğine dikkati çekerek şuan için her iki senaryodan hangisinin gerçekleştiğini belirlemenin mümkün olmadığını belirttiler.