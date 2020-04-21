Bilim insanları, virüsün en yoğun bulaşma zamanını belirlediler

Çinli bilim insanları yeni tip koronavirüsü vakaları üzerinde bir araştırma yaparak virüsün hangi dönemlerde bulaşma gösterdiği üzerinde çalıştılar. 21 Ocak-14 Şubat döneminde Çin’in Guangzhou kentinde bulunan bir hastaneye yatırılan 94 hasta üzerinde başlatılan çalışmalarda, virüs belirtilerinin ortaya çıktığı tarihten itibaren 32 gün boyunca burun ve ağızlarından aldıkları örnekler araştırıldı.

Araştırma sonuçlarında elde edilen sonuçlarda ise virüsün genetik malzemesinin semptomların ortaya çıktığı ilk gün en yoğun olduğunu, daha sonraki günlerde ise yaklaşık 21 gün içinde düşüş yaşadığı görüldü. Uzmanlara göre bu süreç, virüsü kapan birinin onu enfeksiyonun ilk başında, bağışıklık sistemi devreye girip semptomları ortaya çıkarmadan önce en yoğun şekilde ürettiği yönünde.

Enfeksiyon kaynağının ve virüsün bulaştığı kişinin kesin olarak bilindiği 77 vakaya ait analiz sonuçları, insanların ne zaman en fazla virüs bulaştırdığının hesaplanmasını sağlarken araştırmacılara göre bulaşıcılık semptomlar ortaya çıkmadan 2,3 gün önce başlıyor ve hastalık kendisini göstermeye başlamadan 0,7 gün önce zirveye ulaşıyor. Almanya'da bununla ilgili yapılan bir atraştırma sonuçlarıda virüsün semptomlar görülmeden önce hastalığın ilk haftasında en yoğun üretildiğini ortaya çıkarmıştı.

Varılan sonuçlardan biri de, hastalığın semptomları çok belirgin olan Kovid-19 hastalarının, semptomların görülmediği taşıyıcılara göre daha fazla bulaşıcı virüs salgılıyor olması.

Yapılan çalışmalar sonrasında umut veren bilgilerde paylaşan araştırmacılar, hastalığın başlangıcından yaklaşık 10 gün sonra hastaların salgıladığı bulaşıcı virüs sayısında sert bir düşüş görüldüğünü, bununsa bağışıklık sisteminin SARS-CoV-2'ye karşı geliştirdiği antikorların çoğalan virüsleri öldürdüğünü belirtiyorlar.

Hastalar için pek iyi sayılmayan bir sonuca göre ise virüs, sadece hastalığın erken aşamalarında ağız ve burundan salgılanıyor. Belirgin semptomlar ortaya çıkmaya başladığı zaman enfeksiyon sıklıkla akciğere ulaşmış oluyor.

Sonuç olarak Kovid-19 ile temaslı kişiler üzerinde yapılan takip ve bireysel vakaların saptanması, yeni dalgaları önleyici yöntem olarak pek etkili olunmadığını ortaya çıktı araştırmada bilim insanlarının değerlendirmelerine göre vakaların yüzde 30'undan fazlası, semptom olmadan ya da baş göstermeden gerçekleştiği yönünde.

Salgının durdurulması için de virüs taşıyıcılarının yüzde 90'ından fazlasının ortaya çıkarılması, bunu yapmak içinse toplu testlerin yapılması gerektiğini savunan uzmanlar böyle bir şeyin şimdilik söz konusu olmadığı, ayrıca salgına karşı aşı geliştirilemediği için de herkesin genel temizlik kurallarına mutlaka uyması gerektiğini belirtiyorlar.



