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Bilim insanlarından çığır açacak buluş! Yeni yöntemle 1 saniyede kanser tedavisi

Pensilvanya Üniversitesi bilim insanları kanser tedavisinde çığır açan bir buluş ortaya koydular. Proton radyasyon tedavisi ile kanserin 1 saniyeden bile az sürede tedavi edildiği açıkladılar.

10 Ocak 2020 Cuma 13:17
Bilim insanlarından çığır açacak buluş! Yeni yöntemle 1 saniyede kanser tedavisi

Pensilvanya Üniversitesi Abramson Onkoloji Merkezi'nde görev yapan bilim insanları flaş tedavisinin foton radyasyon terapisini kıyaslayan ve yan etkilerini gösteren bir çalışma başlattılar. Başlattıkları bu araştırma sonucunda ise flaş tedavi ve radyasyonun yan etki riskini yaklaşık üçte iki oranında azalttığı sonucuna ulaştılar. Bu sonuçla birlikte her ikii tedaviden birini alan hastalarda iyileşme oranları hemen hemen aynı odukları görüldü.

Söz konusu tedavi yöntemi ile ilgili olan çalışmalarında bilim insanları, tüm tedavi sürecinin bir saniyeden daha az sürdüğü proton radyasyon tedavisi yönteminin hastalık üzerinde etkinliğini de doğrulamış oldular. Bilim insanlarına göre üzerinde çalıştıkları protonlar, elektronlara göre daha büyük kütleli ve enine saçılımları daha küçük olduğundan bu da radyasyon ışınının tümör üzerinde daha hassas bir şekilde odaklanmasını ve komşu dokulara daha az zarar vermesini sağladığını kaydettiler.

Tıp dünyasında çığır açacak olan bir buluş olarak görülen bu çalışmanın en önemli noktalarından biri ise, birkaç hafta süren kanser tedavisini yalnızca bir saniyede gerçekleştirebiliyor olması. Abramson Onkoloji Merkezinin bu çalışması, geleneksel bir radyoterapi ünitesinde flaş radyasyon üretmek için elektron yerine proton kullanmanın sonuçlarını gösteren ilk araştırması olarak açıklandı. Araştırma sonuçlarının ise proton radyasyonunun etkili kanser tedavisi için uygulanmasının bugün özel ekipmana ihtiyaç kalmadan tedavinin yapılabileceğini gösteriyor.

Söz konusu araştırmanın kendileri için hiç kolay olmadığını belirten bilim insanları Özellikle radyasyon dozlarını doğru bir şekilde ölçmek için özel sensörler geliştirmek zorunda kaldıklarını ve standart dedektörlerin yüksek radyasyon dozları ve ultra yüksek parçacık hızları nedeniyle hızla doyduğunu söylediler.

Anahtar Kelimeler:
Proton Radyasyon TedavisiKanser TedaviKanser Araştırma
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