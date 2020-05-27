Bilim insanlarından önemli buluş! Meme kanserinde tümörü hızlı büyüten protein bulundu

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma sonucunda meme kanseri tümörünün daha hızlı büyümesine ve gelişmesine yol açan bir protein bulundu.

Bilim insanlarından önemli buluş! Meme kanserinde tümörü hızlı büyüten protein bulundu
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Kadınların en büyük korkularından biri olan meme kanserinde önemli bir buluş gerçekleştirildi. Güney Avustralya Üniversitesi (UniSA) Kanser Biyoloji Merkezi'nde görevli bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucunca "Creld2" isimli proteinin hayatta kalma oranının düşük olduğu agresif meme kanseri türleriyle bir bağlantısı ortaya çıkardılar.

Araştırmaya önderlik eden Doçent Doktor Michael Samuel, yapılan araştırma hakkında yaptığı açıklamada türde olduğu değerlendirilen agresif meme kanserlerinde 'Creld2 proteini'ne, diğerler proteinlerden nerdeyse 3 katı daha fazla rastladıklarını söyleyerek bu proteinin böbrek, melanom dışı cilt kanserleriyle invaziv skuamöz hücreli karsinomlarda da yüksek seviyelerde gözlemlendiği kaydetti. Samuel açıklamasında "Bilim insanları bir süredir bu proteinden haberdar ancak çok iyi incelenmemişti ve bugüne kadar meme kanserinde oynadığı rolü anlayamamıştık. Creld2, tümörün etrafındaki sağlıklı hücreleri anormal hareket etmeye yönlendirerek, tümörlerin büyümesine yardımcı olmalarını sağlıyor görünüyor." diye konuştu.

Bilim insanlarının; yeni bir çalışma başlatarak, meme kanserindeki tümörlerin büyümesine yol açan Creld2'nin nasıl yok edilebileceği üzerinde araştırma yaptıkları öğrenildi.


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