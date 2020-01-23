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Bilim kanıtladı! Aşırı stres saç beyazlatıyor

Bilim insanları son yaptıkları araştırmalarla stresin saçlarda beyazlanmaya neden olduğunu kanıtladılar. Bilimsel olarak doğrulanan bu araştırma sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

23 Ocak 2020 Perşembe 17:05
Bilim kanıtladı! Aşırı stres saç beyazlatıyor

Harvard Üniversitesinde görev yapan bilim insanları Dr. Ya-Chieh Hsu önderliğinde bir araştırma başlattılar. Fareler üzerinde deney yapan bilim insanları aşırı strese maruz bırakılan hayvanların kıllarında geri dönülemez bir beyazlama oluştuğunu ortaya çıkardılar.

Araştırmacılar, deney süresi boyunca stresin kavga et-kaç tepkisine dahil olan sinirlerin saçta renk pigmentlerini üreten kök hücrelerin kaybolmasına sebep bir hormon salgıladığını keşfedildi.

Hsu ve ekibi araştırmalarında kafeslerini sallayarak, hormon enjekte ederek, yuvalarını ıslatarak ve ışıklandırmayı değiştirerek farelerin stres seviyelerini arttırdılar ve sonuç olarak ta fareleri strese soktular. Daha sonra ise kemirgenlerin tüylerinde erken beyazlama başladığını gözlemyen bilim insanları stresin sebep olduğu sinyalleri yanlış okuyan kök hücrelere, saç uzatma sinyalinin gönderildiğini kanıtladılar.

Bilim kanıtladı! Aşırı stres saç beyazlatıyor

Araştırma önderi Dr. Hsu, söz konusu deney ile ilgili yaptığı açıklamada "Birkaç günün ardından bile pigment üreten kök hücreler yok oldu. Bu hücreler işlevini yitirdikten sonra sonra yeni pigment üretemezsiniz" diye konuştu.

Kavga et ya da kaç tepkisi genel olarak yararlı bir tepki olarak değerlendirilsede vücuttaki birçok faaliyeti de sonlandırmak zorunda kalıyor. Bu sebeple sonunda saça rengini veren havza 'kuruyor' ve daha fazla renkli saç üretemiyor. Yeniden üretim sistemi de hayatta kalma mücadelesi sırasında vücut tarafından hayati olarak değerlendirilmediği için sonlandırılan faaliyetlerden biri olarak kabul ediliyor.

Araştırmacıların edindikleri bulguların vücudun zaman içerisinde ilaçlara yanıt vermeyi bırakmasına ilişkin çalışmalara katkı sağlayacağını düşündükleri bu deney Nature dergisinde de yayımlandı.
 

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StresSaç BeyazlamaSaçlar Neden Beyazlar
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