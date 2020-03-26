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Bilim kurulu kovid-19 için Çin ile görüştü!

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu üyeleri, Korona virüs salgını ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak için Çinli yetkililerle video konferans gerçekleştirdi.

26 Mart 2020 Perşembe 21:03
Bilim kurulu kovid-19 için Çin ile görüştü!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.


Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının Kovid-19 hakkında yaptıkları sunumla başladı. Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi. Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.


Toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı.

Son Güncelleme: 26.03.2020 22:32
Anahtar Kelimeler:
Kovid 19Bilim Kurulu
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