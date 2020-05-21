Bilim Kurulu uyardı! Berber ve kuaförler AVM'lerden daha tehlikeli

Bilim Kurulundan normalleşme adımlarına uyarı geldi. Bilim Kurulu uyardı! Berber ve kuaförler AVM'lerden daha tehlikeli!

Bilim Kurulu uyardı! Berber ve kuaförler AVM'lerden daha tehlikeli
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Koronavirüs salgını ile mücadelede 11 Mayıs’tan itibaren normalleşme adımları başlamıştı. Bilim Kurulundan normalleşme adımlarına uyarı geldi.

Koronavirüs normalleşme adımları kapsamında 11 Mayıs’tan itibaren AVM, berber ve kuaförler  açılmaya başladı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, uyarıda bulunarak berber ve kuaförlerin AVM'lerden daha tehlikeli olduğunun altını çizdi. İlhami Çelik, alışveriş merkezine gitmekten daha fazla risk taşıyan grup berberlerdi diyerek berberlerin çok yakın temasta bulunduğunu ifade etti. İnsanların kuaföre ve berbere gitmeye mecbur kaldıklarını söyleyen Çelik, " Berberler çok riskli, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu ortamlarda elbette hijyen ve temizlik kaygıları var. Biz de saçımız ve sakalımızdan rahatsız oluyoruz. Mümkün olduğunca çok dikkatli olmak gerekiyor. Maske ve kişisel koruyucu ekipmanlarımıza çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

‘’Bulaşma riski az olacak’’

Koronavirüs salgını mücadelesinde normalleşme çalışmaları hakkında konuşan İlhami Çelik, yaz aylarında tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyerek "Yazın bunun en alt seviyede devam edeceğini düşünüyoruz. Taşıyanlar olacak; fakat bulaşma riski çok az düzeyde devam edecek gibi gözüküyor’’ dedi.

Sonbahara doğru daha fazla önlem alınması gerektiğini vurgulayan Çelik, havaların soğumasıyla birlikte kapalı ortamlarda Koronavirüsün daha fazla bulaşacağını ifade etti.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 17:51

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