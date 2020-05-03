Bilim Kurulu üyesi Kara'da 'hayalet taşıyıcılar'la ilgili çarpıcı analiz

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede önemli bir faktör olan Bilim Kurulu üyelerinin tedbir önerileri oldukça fazla dikkate alınırken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınına süreci ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kara, yaptığı değerlendirmelerde virüste hiç semptom göstermeden hastalığı geçiren 'hayalet taşıyıcılar'la ilgili çarpıcı bir analiz yaptı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ülke genelinde vaka ve ölüm oranlarındaki azalış ile birlikte normale dönüş için çalışmaların hızlandığını fakat bununla ilgili gevşeme yaşanmaması gerektiğini bir kez daha vurgulayarak Türkiye’de yaklaşık 36 bin hayalet taşıyıcı olabileceğini söyledi ve bu taşıyıcarın hiç semptom göstermeden hastalığı geçirdikleri, bu kişilerin tespiti için de yeni testlerin yapılacağını kaydetti.

Prof. Dr. Ateş Kara, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dünyadan gelen veriler, ülkelerdeki vaka sayılarının yüzde 30’u kadar semptomu olmayan, yani ‘hayalet taşıyıcı’ olduğunu gösteriyor. O zaman şu anda Türkiye’de 122 bin vaka varsa, dışarıda saptayamadığımız 36 bin kişi semptom göstermeden hastalığı taşıyor ya da hastalığı geçirmiş olabilir. Bunu nereden tahmin ediyoruz? İlk olarak İzlanda bir çalışma yaptı. Nüfusu az olduğu için herkese test uyguladı ve gördü ki nüfusunun üçte biri hiç semptom göstermeden hastalığı taşıyor. Daha sonra Çin’den bir çalışma geldi. O çalışmada da üçte bir olmasa da yaklaşık aynı veriler vardı. Daha sonra dünyanın çeşitli ülkelerinden de benzer veriler geldi. Bu da ülkemizle ilgili tahminde bulunabilmemizi sağladı. Bu nedenle herkesin maske takması gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Ancak, unutmamak gerekir ki maske sosyal mesafenin yerine geçmez.

Semptom göstermeden hastalık taşıyanların tamamını tespit etmek neredeyse mümkün değil. Ancak tabii ki dünyada ve Türkiye’de yeni geliştirilen antikor testleri artık daha iyi sonuç veriyor. Bu testlerle 10 kişiden 9’unu yakalamak mümkün hale geldi. Nüfusun tamamına yapamasak da belli örneklemlerle bu kişileri tespit etmeye çalışıyoruz. Toplu çalışılan iş yerlerine de artık test uygulanacak."