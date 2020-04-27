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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik, immün plazma tedavisini değerlendirdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs tedavisinde hastalar üzerinde denenen immün plazma yöntemini değerlendirdi. Çelik, değerlendirmesinde "Bu hastalıkta en ümitvar olan şu an immün plazma gözükmektedir" diye konuştu.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik, immün plazma tedavisini değerlendirdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgınında denemelerine başlanan immün plazma yöntemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs hastaları üzerinde uygulanan immün plazma tedavisinin sonuç verdiğini belirterek Şu an verdiğimiz bir hasta var. Hastanın durumu daha iyi. Bu hastalıkta en ümitvar olan şu an immün plazma gözükmektedir" diye konuştu.

Yeni tip koronavirüsünün bilinen yüksek ateş ve öksürüğün yanı sıra farklı belirtilerin de olduğunu kaydeden Prof. Dr.  Çelik, "Hastalık ishal ile seyredebiliyor. Geçenlerde bir yazı vardı. 'Akut karın' dediğimiz, bağırsaktaki tıkanıklıkla seyreden bir tablo açıklanmıştı. Kalp tutumundan bahsediliyor. Kalbin atımını bozduğu yönünde bir şey var. Genel semptomlar belli. Öksürük, ateş ve nefes darlığı belirtileridir. Ben hastalarımda sırt ağrısı olarak çok gördüm. Biraz da buna dikkat etmemiz lazım. Aşırı kas, eklem ve sırt ağrıları bazı hastalarımızda ayak tabanı ağrısıyla gelenler var" ifadelerini kullanarak hastalar üzerinde uygulanan immün plazma tedavisi süreci ile ilgili konuşmasına şöyle devam etti:

"Uygulanan immün plazma tedavisi sonuç veriyor diye düşünüyorum. Şu an verdiğimiz bir hasta var. Hastanın durumu daha iyi. Daha iyi oksijen alıyor. Hastamız yüz üstü yatıyor. Bunun faydalı olacağı kanısındayız. Çünkü bu pasif bağışıklama yöntemi. Virüsü bulacak ve verdiğiniz antikorlarla birleşip onları yok edecekler. Zaten iyileşen hastalarda da gördüğümüz budur. Bu da virüs ile savaşması demektir. Antikorla birleşimi bunu yok eder. Bu hastalıkta en ümit var olan şu an immün plazma gözükmektedir.

Herkesin merak ettiği 'virüs ne zaman biter' sorusuna da yanı vererek virüsün tamamen bitirilmesiyle ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Virüsün bitmesi için çok iyi bir ilaç geliştireceksiniz ya da 'kitle bağışıklığı' dediğimiz şeyin gelişmesi gerekiyor. Toplumun yüzde 70'i bunu geçirirse, buna karşı bağışıklık meydana gelir. Virüs mutasyona uğrayacak mı? Bilemiyoruz. Toplamda 3 farklı virüsün olduğu iddia ediliyor. Toplumun bağışıklığının geçmesi tam ne zaman olacak bilemediğimiz için bir şey demek zor. Öngörüler var ve benim ümidim inşallah bu Haziran'ı geçmez diye düşünüyorum. 2022'yi bile görebileceğini iddia eden makaleler söz konusudur. Ancak bu kadar devam etmez" ifadelerini kullandı.

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