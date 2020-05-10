Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklamalar!

Koronavirüsle mücadele için kurulan ve tavsiye niteliğinde aldığı kararlar ile Türkiye’yi covid-19 salgınından kurtarmaya çalışan Bilim Kurulu üyelerinden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklamalarına Nazım Hikmet’in ‘Bugün Pazar’ şiiri ile başladı.

Açıklamalarında iyiden kötüye doğru koronavirüs senaryolarını açıklayan Özlü en kötü ihtimalin “Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek.” dedi.

“Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum.” Dizeleri ile açıklamalarına başlayan Özlü koronavirüs salgınına ait önemli açıklamalarda bulundu.

İyiden kötüye doğru koronavirüs senaryolarında ise,

Yaz gelince bitecek

Mevsimsel hastalığa dönüşecek

Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek

Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak

Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek

Diyen Özlü daha sonrasında ise “Yaz aylarına Covid-19 olmadan girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayısı ve ölüm sayısı azalırken iyileşen hastalarda ki artış bizi umutlandırıyor.” Açıklamalarında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:16