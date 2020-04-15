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Bilim Kurulu üyesi Şenel'den uyarı! 15 dakikayı geçen sürelere dikkat!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. şenel, sosyal mesafede 1 metreden yakın mesafelerde bulunurken 15 dakikayı geçen sürelerle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 11:33
Bilim Kurulu üyesi Şenel'den uyarı! 15 dakikayı geçen sürelere dikkat!

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Başkanvekili ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, koronavirüs tedbirleri ve virüsün bulaşma ymntemleri kapsamında bir takım değerlendirmelerde bulundu. Kişiler arasında uygulanan sosyal mesafe konusunda önemli bir uyarı yapan Prof. Dr. Şenel, "Yanınızda koşuyor mu, oturuyor mu diye bakmayın, 1 metreden yakın mesafede 15 dakikayı geçen temaslardan kaçının" diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi Şenel'den uyarı! 15 dakikayı geçen sürelere dikkat!

Yeni tip koronavirüsünün insandan insana geçmesinde temas kriterinin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, koronavirüsünün bulaşma yöntemleri ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “Bizim burada görüşümüz tek tek olaylara odaklanmaktansa genel olarak şu an dünyada kabul gören en az 15 dakika ve 1 metreden yakın temasın olması kriterini her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Koşma, yürüme, yan yana oturma gibi yapılan olaylara odaklanmaktansa 15 dakikayı geçen, 1 metreden yakın temasa odaklanıp vatandaşlarımızın bu şekilde kendini korumasını öneriyoruz. Bilim Kurulu üyelerinin de sık sık açıkladığı gibi en az 15 dakika, 1 metrelik mesafeden bahsediyoruz bulaşın olması için. Olaylara odaklanmaktansa her zaman bunun kriter alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Prof. Dr. Şenel, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ve iller arası getirilen kısıtlamanın sonuçlarını ancak 10 gün sonra görebileceklerini ifade etti ve konuşmasında, “Bu 2 günlük sokağa çıkma yasağının sonuçlarını da önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Ve yeterli olmadığı da görülürse yine Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle yeni önlemlerin alınması söz konusu olabilecektir. Dünyaya göre Covid-19 ile mücadelede şu an iyi bir pozisyondayız. Bunun böyle sürmesi için de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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